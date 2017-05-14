Владимир Стржаловский: По финансовым делам «Динамо» прошлых лет заведены уголовные дела
Следствие занимается финансовыми проблемами
московского «Динамо» прошлых лет. Об этом сообщил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного
общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржаловский.
«Есть уголовные дела, их
несколько. Следственные органы занимаются финансовыми проблемами ФК «Динамо»
прошлых лет. Заведено несколько уголовных дел», - приводит слова
Стржаловского «Р-Спорт».
Ранее Стржаловский сообщал,
что текущая задолженность «Динамо» составляет 806 миллионов рублей.
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