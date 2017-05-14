Массимо Каррера: У меня не было сомнений, что Конте добьется успеха в Англии
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о наставнике «Челси» Антонио Конте.
– Конте – самый сильный тренер в мире на данный момент. У меня не было сомнений, что он добьется успеха в Англии. Я многому научился у Конте, вынес немало уроков, как общаться с командой и проводить тренировки. Я ведь не тренировал сам до «Спартака», - рассказал Каррера в эфире «Матч ТВ».
Напомним, «Челси» под руководством Антонио Конте в 37-м туре чемпионата Англии на выезде взял верх над «Вест Бромвичем» (1:0) и досрочно обеспечил себе чемпионский титул в сезоне-2016/17.
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