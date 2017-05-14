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Иван Данильянц: У Киреева разорваны связки ключицы

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о заменах желто-синих и о состоянии здоровья Игоря Киреева.

- Расскажите о заменах команды.
- Две из трех были вынужденными. Пришлось менять игроков обороны, это редкое явление. Мевля в перерыве сказал, что больше не может играть. Потом вышел Симич, который тоже испытывает проблемы. Это сказалось на обороне команды.

- Что с Киреевым?
- У него разорваны связки ключицы. Его ждет операция, - сказал Данильянц.

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