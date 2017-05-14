Иван Данильянц: У Киреева разорваны связки ключицы

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о заменах желто-синих и о состоянии здоровья Игоря Киреева.

- Расскажите о заменах команды.

- Две из трех были вынужденными. Пришлось менять игроков обороны, это редкое явление. Мевля в перерыве сказал, что больше не может играть. Потом вышел Симич, который тоже испытывает проблемы. Это сказалось на обороне команды.

- Что с Киреевым?

- У него разорваны связки ключицы. Его ждет операция, - сказал Данильянц.