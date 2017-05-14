Надаль обыграл Тима в финале турнира в Мадриде
Финальный матч турнира АТР в Мадриде (Испания)
между испанцем Рафаэелем Надалем и австрийцем Домиником Тимом завершился
победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (8), 6:4 в пользу
Надаля.
Матч продолжался два часа и 17 минут. Оба соперника
сделали по четыре эйса. Надаль совершил четыре двойные ошибки при одной у Тима.
Турнир АТР
Мадрид (Испания)
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 5 439 350 евро
Финал
Матч
Тим Д. (Австрия) - Надаль Р. (Испания) - 6:7, 4:6
Место и дата
14 мая 19:00, , Онлайн-трансляция
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