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Надаль обыграл Тима в финале турнира в Мадриде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финальный матч турнира АТР в Мадриде (Испания) между испанцем Рафаэелем Надалем и австрийцем Домиником Тимом завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (8), 6:4 в пользу Надаля.

Матч продолжался два часа и 17 минут. Оба соперника сделали по четыре эйса. Надаль совершил четыре двойные ошибки при одной у Тима.

Турнир АТР

Мадрид (Испания)

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 5 439 350 евро

Финал

Матч

Тим Д. (Австрия) - Надаль Р. (Испания) - 6:7, 4:6

Место и дата

14 мая 19:00, , Онлайн-трансляция

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