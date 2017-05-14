Массимо Каррера: Буффон заслуживает «Золотой мяч» и победы в Лиге чемпионов

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы «Ювентуса» на победу в Лиге чемпионов.

– Джанлуиджи Буффон – великий. Он не витает в облаках, а знает, что нужно сделать, чтобы хорошо играть в его возрасте. Нужно быть профессионалом, чтобы так долго выступать на высочайшем уровне. Джиджи заслуживает «Золотой мяч», также у него есть шансы на победу в Лиге чемпионов. Дани Алвес и его передачи в полуфинале с «Монако»? Это игра чемпионов, - рассказал Каррера в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ювентус» и мадридский «Реал», состоится 3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум». Как сообщает пресс-служба УЕФА, эту игру рассудит немецкий арбитр Феликс Брих из Мюнхена. Отмечается, что помогать ему будут также представители Германии – Марк Борш и Штефан Лупп.