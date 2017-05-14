Даниил Квят: Горжусь собой и своими инженерами

Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями после Гран-при Испании. Напомним, что он занял девятое место.

«Очень приятно финишировать в очках, я горжусь собой и своими инженерами. Мы не сдались после сложной квалификации накануне и за счет великолепной стратегии поднялись с последнего на девятое место.

Конечно, нам еще нужно разобраться, что произошло в субботу, так как мы не можем позволить себе так выступать в квалификации. Но гонка получилась интересной. Мне удалось совершить много обгонов, несмотря на то, что на трассе в Барселоне это обычно непросто.

Я наслаждался каждым кругом и очень доволен. Эти очки стали хорошей наградой после тяжелого уик-энда», - цитирует Квята Autosport.

Гран--при Испании

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 66 кругов

2. Себастьян Феттель («Феррари») +3,490

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +75,820

4. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг

5. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1 круг

6. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

7. Паскаль Верляйн («Заубер») +1 круг

8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг

9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

10. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

11. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга

12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2 круга

13. Фелипе Масса («Уильямс») +2 круга

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

15. Джолион Палмер («Рено») +2 круга

16. Ланс Стролл («Уильямс») +2 круга

Сошли

Валттери Боттас («Мерседес»)

Стоффель Вандорн («Макларен»)

Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

Кими Райкконен («Феррари»)