Даниэль Риккардо: Конечно, нам повезло, что сошел Боттас
Пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился
впечатлениями после Гран-при Испании. Напомним, что он занял третье место.
«Великолепные ощущения. Конечно,
нам повезло с тем, что сошел Валттери (Боттас). Но мы согласны на такой
результат. Приятно оказаться на подиуме и вновь почувствовать вкус
шампанского», - цитирует Риккардо Autosport.
Гран-при Испании
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 66 кругов
2. Себастьян Феттель («Феррари») +3,490
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +75,820
4. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг
5. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1 круг
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
7. Паскаль Верляйн («Заубер») +1 круг
8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг
9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
10. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
11. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга
12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2 круга
13. Фелипе Масса («Уильямс») +2 круга
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
15. Джолион Палмер («Рено») +2 круга
16. Ланс Стролл («Уильямс») +2 круга
Сошли
Валттери Боттас («Мерседес»)
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
Кими Райкконен («Феррари»)