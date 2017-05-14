В 28-м туре установлен антирекорд посещаемости

«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, ЦСКА – пятый После 28-го тура «Спартак» продолжает уверенно лидировать по посещаемости домашних матчей.

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о заменах желто-синих и о состоянии здоровья Игоря Киреева.

Иван Данильянц: У Киреева разорваны связки ключицы Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о заменах желто-синих и о состоянии здоровья Игоря Киреева.

Массимо Каррера: У меня не было сомнений, что Конте добьется успеха в Англии

Массимо Каррера: У меня не было сомнений, что Конте добьется успеха в Англии Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о наставник «Челси» Антонио Конте.

Иван Данильянц: Проблемы «Ростова» остаются, нет финансовой стабильности Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о финансовой ситуации в донском клубе.

Массимо Каррера: Сделал все, что в моих силах. За это мне и платят зарплату

Массимо Каррера: Сделал все, что в моих силах. За это мне и платят зарплату Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился эмоциями от победы в чемпионате России.

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Сенников оценил шансы команды в борьбе с «Зенитом» за второе место в чемпионате России и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Дмитрий Сенников: ЦСКА трудно будет упустить второе место Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Сенников оценил шансы команды в борьбе с «Зенитом» за второе место в чемпионате России и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

«Советский спорт» о матче «Ростов» - «Рубин» - 4:2, где главным героем стал иранский нападающий.

Месть Азмуна. «Ростов» продолжает битву за Европу «Советский спорт» о матче «Ростов» - «Рубин» - 4:2, где главным героем стал иранский нападающий.

Все матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».

РФПЛ. 28-й тур. «Уфа обыграла «Анжи», «Ростов» выиграл у «Рубина» и другие матчи

РФПЛ. 28-й тур. «Уфа обыграла «Анжи», «Ростов» выиграл у «Рубина» и другие матчи Все матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».

«Ростов» обыграл «Рубин», победы «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», триумф Хэмилтона в Испании. Главные новости дня «Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.

Матч 28-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Рубином» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Ростова».

«Ростов» обыграл «Рубин», Азмун сделал дубль Матч 28-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Рубином» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Ростова».

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился впечатлениями после матча против «Уфы» в 28-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.

Александр Григорян: Наверное, у игроков «Анжи» была потеря концентрации Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился впечатлениями после матча против «Уфы» в 28-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.

Сергей Семак: Доволен победой и качеством игры «Уфы» Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал домашнюю победу над «Анжи» (2:1) в матче 28-го тура российской премьер-лиги.

Стали известны имена арбитров, назначенные на 29-й тур чемпионата России. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Левников рассудит «Спартак» - «Терек», а Сельдяков - «Зенит» и «Краснодар» в 29-м туре РФПЛ

Левников рассудит «Спартак» - «Терек», а Сельдяков - «Зенит» и «Краснодар» в 29-м туре РФПЛ Стали известны имена арбитров, назначенные на 29-й тур чемпионата России. Об этом сообщает официальный сайт РФС.