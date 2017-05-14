В 28-м туре установлен антирекорд посещаемости
Матчи 28-го тура премьер-лиги посетили 75462 зрителя, то есть средняя аудитория одного матча составила 9433 зрителя. Стадионы заполнились на 48%.
Отметим, что это худший показатель за весенний отрезок.
Самым посещаемым стал матч «Крылья Советов» – «Зенит», собравший 18753 человека. А самая малочисленная аудитория была на игре «Томь» – «Терек» – всего 3250 человек.
После 28-го тура средняя посещаемость премьер-лиги составляет 11417 человек.
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