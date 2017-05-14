Серхио Перес: Невероятный день для «Форс Индии»
Пилот команды «Форс Индия» Серхио Перес поделился
впечатлениями после гонки на Гран-при Испании. Напомним, что он занял четвертое
место.
«Невероятный день для нашей
команды. Наши главные соперники не смогли набрать много очков. Команда
проделала фантастическую работу. Мы в 15-й раз подряд финишировали в топ-10.
Стабильность – большая заслуга всей команды и ключ к тому, чтобы избегать
неприятностей.
Будет сложно поддерживать такой
же темп развития машины, как ведущие коллективы, но мы искренне надеемся, что
сможем сохранить этот импульс», - цитирует Переса Autosport.
Гран-при Испании
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 66 кругов
2. Себастьян Феттель («Феррари») +3,490
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +75,820
4. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг
5. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1 круг
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
7. Паскаль Верляйн («Заубер») +1 круг
8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг
9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
10. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
11. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга
12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2 круга
13. Фелипе Масса («Уильямс») +2 круга
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
15. Джолион Палмер («Рено») +2 круга
16. Ланс Стролл («Уильямс») +2 круга
Сошли
Валттери Боттас («Мерседес»)
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
Кими Райкконен («Феррари»)