Серхио Перес: Невероятный день для «Форс Индии»

Пилот команды «Форс Индия» Серхио Перес поделился впечатлениями после гонки на Гран-при Испании. Напомним, что он занял четвертое место.

«Невероятный день для нашей команды. Наши главные соперники не смогли набрать много очков. Команда проделала фантастическую работу. Мы в 15-й раз подряд финишировали в топ-10. Стабильность – большая заслуга всей команды и ключ к тому, чтобы избегать неприятностей.

Будет сложно поддерживать такой же темп развития машины, как ведущие коллективы, но мы искренне надеемся, что сможем сохранить этот импульс», - цитирует Переса Autosport.

Гран-при Испании

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 66 кругов

2. Себастьян Феттель («Феррари») +3,490

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +75,820

4. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг

5. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1 круг

6. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

7. Паскаль Верляйн («Заубер») +1 круг

8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг

9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

10. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

11. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга

12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2 круга

13. Фелипе Масса («Уильямс») +2 круга

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

15. Джолион Палмер («Рено») +2 круга

16. Ланс Стролл («Уильямс») +2 круга

Сошли

Валттери Боттас («Мерседес»)

Стоффель Вандорн («Макларен»)

Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

Кими Райкконен («Феррари»)