Хет-трик Неймара помог «Барселоне» разгромить «Лас-Пальмас»

Футболисты «Барселоны» в гостях уверенно переиграли «Лас-Пальмас» в матче 37-го тура чемпионата Испании со счетом 4:1.

У «Барсы» забитыми мячами отметились уругвайский нападающий Луис Суарес и бразильский форвард Неймар, оформивший хет-трик в этой встрече. Единственный мяч у хозяев на счету защитника Педро Бигаса.

После этой встречи «Барселона» набрала 87 очков и продолжает лидировать в чемпионате Испании. «Лас-Пальмас» с 39 очками находиться на 14-м месте в турнирной таблице Примеры.

В заключительном туре чемпионата Испании 20 мая «Лас-Пальмас» на выезде сыграет против «Депортиво». Днем позже «Барселона» на своем поле примет «Эйбар».