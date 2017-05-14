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Хет-трик Неймара помог «Барселоне» разгромить «Лас-Пальмас»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Барселоны» в гостях уверенно переиграли «Лас-Пальмас» в матче 37-го тура чемпионата Испании со счетом 4:1.

У «Барсы» забитыми мячами отметились уругвайский нападающий Луис Суарес и бразильский форвард Неймар, оформивший хет-трик в этой встрече. Единственный мяч у хозяев на счету защитника Педро Бигаса.

После этой встречи «Барселона» набрала 87 очков и продолжает лидировать в чемпионате Испании. «Лас-Пальмас» с 39 очками находиться на 14-м месте в турнирной таблице Примеры.

В заключительном туре чемпионата Испании 20 мая «Лас-Пальмас» на выезде сыграет против  «Депортиво». Днем позже «Барселона» на своем поле примет «Эйбар».

Матч

Лас-Пальмас - Барселона - 1:4 (0:2)

Голы

Неймар 25 (0:1). Суарес Л. 27 (0:2). Бигас 63 (1:2). Неймар 67 (1:3). Неймар 71 (1:4).

Состав

Лас-Пальмас: Варас, Лемос, Маседо, Лопеш, Боатенг, Монторо (Сантана, 78), Момо (Халилович, 72), Меса, Бигас, Хесе, Виера (Кастельяно Х., 85)

Барселона: тер Штеген, Динь (Гомеш, 58), Умтити, Альба, Марлон, Ракитич (Суарес Д., 79), Бускетс, Иньеста, Суарес Л. (Алькасер, 79), Неймар, Месси

Предупреждения:

нет - Динь, 6

Судья:

Хосе Луис Гонсалес (Испания)

Место и дата

14 мая 21:00, де Гран Канария, Онлайн-трансляция

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