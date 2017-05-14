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«Реал» обыграл «Севилью», Роналду сделал дубль

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 37-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Севильей» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Реала».

В составе победителей дубль сделал Криштиану Роналду. Также отличились Начо и Тони Кроос. У «Севильи» гол в активе Стевана Йоветича.

«Реал» набрал 87 очков и занимает второе место в чемпионате Испании. После победы над «Лас-Пальмасом» у «Барселоны» столько же очков. По дополнительным показателям «Барса» лидирует, но у «Реала» в запасе перенесенный матч с «Сельтой».

«Севилья» с 69 очками занимает четвертое место. Несмотря на поражение, команда гарантировала себе место в квалификации Лиги чемпионов.

Чемпионат Испании. Примера

37-й тур

Матч

Реал - Севилья - 4:1 (2:0)

Голы

Начо 10 (1:0). Роналду 23 (2:0). Йоветич 49 (2:1). Роналду 78 (3:1). Кроос 83 (4:1).

Состав

Реал: Навас, Начо, Данило, Варан, Рамос, Ковачич (Модрич, 72), Кроос, Родригес (Каземиро, 61), Асенсио, Роналду, Мората (Васкес, 61)

Севилья: Гонсалес С., Пареха (Монтойя, 46), Каррису, Ленгле, Меркадо, Корреа (Гонсалес Д., 89), Крон-Дели (Бен Йеддер, 89), Витоло, Краневиттер, Н'Зонзи, Йоветич

Предупреждения:

Данило, 39; Мората, 56; Начо, 80; Васкес, 82 - Меркадо, 69; Корреа, 80

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

14 мая 21:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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