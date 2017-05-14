«Реал» обыграл «Севилью», Роналду сделал дубль

Матч 37-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Севильей» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Реала».

В составе победителей дубль сделал Криштиану Роналду. Также отличились Начо и Тони Кроос. У «Севильи» гол в активе Стевана Йоветича.

«Реал» набрал 87 очков и занимает второе место в чемпионате Испании. После победы над «Лас-Пальмасом» у «Барселоны» столько же очков. По дополнительным показателям «Барса» лидирует, но у «Реала» в запасе перенесенный матч с «Сельтой».

«Севилья» с 69 очками занимает четвертое место. Несмотря на поражение, команда гарантировала себе место в квалификации Лиги чемпионов.

Чемпионат Испании. Примера

37-й тур