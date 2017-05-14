«Реал» обыграл «Севилью», Роналду сделал дубль
Матч 37-го тура чемпионата Испании между
мадридским «Реалом» и «Севильей» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча
– 4:1 в пользу «Реала».
В составе победителей дубль сделал Криштиану
Роналду. Также отличились Начо и Тони Кроос. У «Севильи» гол в активе Стевана
Йоветича.
«Реал» набрал 87 очков и занимает второе место в
чемпионате Испании. После победы над «Лас-Пальмасом» у «Барселоны» столько же
очков. По дополнительным показателям «Барса» лидирует, но у «Реала» в запасе
перенесенный матч с «Сельтой».
«Севилья» с 69 очками занимает четвертое место.
Несмотря на поражение, команда гарантировала себе место в квалификации Лиги
чемпионов.
Чемпионат Испании. Примера
37-й тур
Матч
Голы
Начо 10 (1:0). Роналду 23 (2:0). Йоветич 49 (2:1). Роналду 78 (3:1). Кроос 83 (4:1).
Состав
Реал: Навас, Начо, Данило, Варан, Рамос, Ковачич (Модрич, 72), Кроос, Родригес (Каземиро, 61), Асенсио, Роналду, Мората (Васкес, 61)
Севилья: Гонсалес С., Пареха (Монтойя, 46), Каррису, Ленгле, Меркадо, Корреа (Гонсалес Д., 89), Крон-Дели (Бен Йеддер, 89), Витоло, Краневиттер, Н'Зонзи, Йоветич
Предупреждения:
Данило, 39; Мората, 56; Начо, 80; Васкес, 82 - Меркадо, 69; Корреа, 80
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
14 мая 21:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция