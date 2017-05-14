Алексей Евсеев: Неприятно, что «Зениту-2» приходится биться за выживание. Мы должны остаться в ФНЛ

Полузащитник «Зенита-2» Алексей Евсеев поделился впечатлениями от матча против «Факела» (1:1).

– Нам надо было кровь из носа выигрывать. Поэтому побежали все вперед. Действительно, в первом тайме мы создали очень много моментов. К перерыву счет мог стать 5:0 или 6:0.

– Показалось, что в завершающей стадии зенитовцы сегодня излишне нервничали, суетились.

– Возможно. Необходимо с более холодной головой завершать созданные моменты. Их, еще раз повторю, было в первом тайме немало.

– В трех из пяти последних матчей «Зенит-2» позволял соперникам сравнять счет на 70-й минуте. Что делать?

– Может, убрать ее? Пусть после 69-й начинается 71-я. Если же серьезно, то после перерыва мы стали реже создавать моменты у ворот «Факела», стал мяч хуже держаться. Старались изо всех сил, но атакующая игра не получалась.

– Чтобы удержаться в ФНЛ, необходимо, как минимум, не проиграть в Саратове. Какие мысли перед финишным туром сезона?

– Только что завершилась игра с «Факелом». Надо успокоиться, а ближе к матчу с «Соколом» появятся идеи. Для нас это будет матч года. Нам жизненно необходимо выиграть. Нам просто нужна победа, неважно каким образом она будет добыта. Неприятно, что приходится биться за выживание. Должны остаться в ФНЛ и в следующем сезоне приложим максимум сил, чтобы занять место в верхней части таблицы, – приводит слова Евсеева официальный сайт «Зенита».

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Напомним, «Зенит-2» в матче 37-го тура ФНЛ дома сыграл вничью с «Факелом» со счетом 1:1. На гол Алексея Евсеева гости ответили точным ударом Михаила Бирюкова. Полузащитник петербуржцев Александр Рязанцев впервые в сезоне вышел в стартовом составе и провел на поле 75 минут.

После этой встречи сине-бело-голубые с 40 очками поднялись на 13-ю строчку в турнирной таблице, но не обеспечили себе сохранение прописки в ФНЛ. Воронежцы с 53 очками остались на девятом месте.

Последний матч турнира «Зенит-2» проведет 21 мая на выезде против «Сокола». «Факел» в этот же день примет «Волгарь».