Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Анахайм- : -Нэшвилл
Хоккей  Россия- : -Латвия
Хоккей  Канада- : -Норвегия
Футбол  Челси- : -Уотфорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Евсеев: Неприятно, что «Зениту-2» приходится биться за выживание. Мы должны остаться в ФНЛ

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита-2» Алексей Евсеев поделился впечатлениями от матча против «Факела» (1:1).

– Нам надо было кровь из носа выигрывать. Поэтому побежали все вперед. Действительно, в первом тайме мы создали очень много моментов. К перерыву счет мог стать 5:0 или 6:0.

– Показалось, что в завершающей стадии зенитовцы сегодня излишне нервничали, суетились.
– Возможно. Необходимо с более холодной головой завершать созданные моменты. Их, еще раз повторю, было в первом тайме немало.

– В трех из пяти последних матчей «Зенит-2» позволял соперникам сравнять счет на 70-й минуте. Что делать?
– Может, убрать ее? Пусть после 69-й начинается 71-я. Если же серьезно, то после перерыва мы стали реже создавать моменты у ворот «Факела», стал мяч хуже держаться. Старались изо всех сил, но атакующая игра не получалась.

– Чтобы удержаться в ФНЛ, необходимо, как минимум, не проиграть в Саратове. Какие мысли перед финишным туром сезона?
– Только что завершилась игра с «Факелом». Надо успокоиться, а ближе к матчу с «Соколом» появятся идеи. Для нас это будет матч года. Нам жизненно необходимо выиграть. Нам просто нужна победа, неважно каким образом она будет добыта. Неприятно, что приходится биться за выживание. Должны остаться в ФНЛ и в следующем сезоне приложим максимум сил, чтобы занять место в верхней части таблицы, – приводит слова Евсеева официальный сайт «Зенита». 

Радимов пообещал честное интервью. Как «Зенит-2» спасается от позора

Напомним, «Зенит-2» в матче 37-го тура ФНЛ дома сыграл вничью с «Факелом» со счетом 1:1. На гол Алексея Евсеева гости ответили точным ударом Михаила Бирюкова. Полузащитник петербуржцев Александр Рязанцев впервые в сезоне вышел в стартовом составе и провел на поле 75 минут.

После этой встречи сине-бело-голубые с 40 очками поднялись на 13-ю строчку в турнирной таблице, но не обеспечили себе сохранение прописки в ФНЛ. Воронежцы с 53 очками остались на девятом месте.

Последний матч турнира «Зенит-2» проведет 21 мая на выезде против «Сокола». «Факел» в этот же день примет «Волгарь». 

Матч

Зенит-2 - Факел - 1:1 (0:0)

Место и дата

14 мая 17:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Динамо» сломало кубокФутболисты московского «Динамо» серьезно повредили кубок, который вручается победителю Футбольной национальной лиги (ФНЛ).Дмитрий Парфенов: Матч со «СКА-Хабаровском» подвел небольшой итог сезона «Тосно» в ФНЛГлавный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от победы над «СКА-Хабаровском» (3:1).Владимир Стржаловский: По финансовым делам «Динамо» прошлых лет заведены уголовные делаСледствие занимается финансовыми проблемами московского «Динамо» прошлых лет. Об этом сообщил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржаловский.Команда Андрея Тихонова сыграет в стыках! Главные события 37-го тура ФНЛКоманда Андрея Тихонова сыграет в стыках! Главные события 37-го тура ФНЛ«Советский спорт» подводит итоги предпоследнего в этом сезоне тура ФНЛ. «Енисей» гарантировал себе участие в стыковых матчахФНЛ. 37-й тур. «Динамо» обыграл «Шинник», «Спартак-2» выиграл у «Химок» и другие матчи«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги.Радимов пообещал честное интервью. Как «Зенит-2» спасается от позораРадимов пообещал честное интервью. Как «Зенит-2» спасается от позораРязанцев впервые в сезоне сыграл в старте, а его партнеры после быстрого гола психовали и упустили победу. Теперь все решится в Саратове.Вспомнили Глазго, получили кубок, проводили Люка. Как «Динамо» прощалось с ФНЛВспомнили Глазго, получили кубок, проводили Люка. Как «Динамо» прощалось с ФНЛКак московское «Динамо», выигравшее чемпионат ФНЛ, прощалось с сезоном в Химках, в рассказе нашего корреспондента.«Мордовия» на выезде обыграла «Спартак-Нальчик» и покинула зону вылета«Мордовия» на выезде обыграла «Спартак-Нальчик» в матче 39-го тура первенства ФНЛ. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Мордовии».Павел Гусев: По ряду условий «Факел» пока не дотягивает до премьер-лигиГлавный тренер «Факела» Павел Гусев поделился впечатлениями от матча против «Зенита-2» (1:1).Владислав Радимов: По итогам сезона дам открытое и честное интервью, где отвечу серьезно по многим вопросамГлавный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча против «Факела» (1:1).«Тосно» одержало волевую победу над «СКА-Хабаровском»«Тосно» в матче 37-го тура ФНЛ на своем поле обыграло «СКА-Хабаровск» со счетом 3:1.«Спартак-2» разгромил на своем поле «Химки»Футболисты «Спартака-2» на своем поле крупно переиграли «Химки» (4:0)в матче 37-го тура ФНЛ.«Волгарь» обыграл «Кубань»Матч 37-го тура первенства ФНЛ между «Волгарем» и «Кубанью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Волгаря».«Зенит-2» упустил победу над «Факелом», Рязанцев отыграл 75 минутВ матче 37-го тура ФНЛ «Зенит-2» дома сыграл вничью с «Факелом» со счетом 1:1.Владимир Стржалковский: «Динамо» ведет переговоры с российскими и двумя иностранными опорникамиПредседатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский прокомментировал возможное усиление команды в летнее трансферное окно.«Нефтехимик» и «Тамбов» разошлись миромМатч 37-го тура первенства ФНЛ между «Нефтехмиком» и «Тамбовом» завершился вничью. Итоговый счет матча - 1:1.«Балтика» обыграла «Сокол» и покинула зону вылетаМатч 37-го тура первенства ФНЛ между «Балтикой» и «Соколом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Балтики».«Динамо» переиграло «Шинник» в матче 37-го тура ФНЛФутболисты «Динамо» на своем поле переиграли «Шинник» в матче 37-го тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.«Зенит-2» – «Факел». Рязанцев впервые в сезоне выйдет в стартовом составеТренерский штаб «Зенита-2» объявил состав на матч 37-го тура ФНЛ против «Факела».«Чита» гарантировала себе выход в ФНЛ«Чита» обыграла «Динамо Барнаул» со счетом 3:1 в гостевом матче 20-го тура зоны «Восток» ПФЛ и досрочно обеспечила себе повышение в классе.
Футбол
«Реал» обыграл «Севилью», Роналду сделал дубль
Футбол
Хет-трик Неймара помог «Барселоне» разгромить «Лас-Пальмас»
Футбол
«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, ЦСКА – пятый
Футбол
В 28-м туре установлен антирекорд посещаемости
все новости
Зенит-2
Зенит-2календарьстатистика
Алексей Евсеев
Алексей Евсееввсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости