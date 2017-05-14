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«Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» представят Испанию в Лиге чемпионов

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стало известно, кто будет выступать от Испании в Лиге чемпионов следующего сезона.

За один тур до окончания турнира в испанской примере за чемпионский титул борются мадридский «Реал» и «Барселона». Обе команды попадут в групповой турнир напрямую. У них в активе по 87 очков. «Реал» также вышел в финал Лиги чемпионов, где будет противостоять «Ювентусу».

На третьем месте с 75 очками находится «Атлетико». Столичный клуб сохранит эту позицию и после 38-го тура, также обеспечив себе прямую путевку в ЛЧ. В квалификации же сыграет «Севилья», которая с 69 очками останется четвертой.

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