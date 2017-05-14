«Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» представят Испанию в Лиге чемпионов
Стало известно, кто будет выступать от Испании в
Лиге чемпионов следующего сезона.
За один тур до окончания турнира в испанской
примере за чемпионский титул борются мадридский «Реал» и «Барселона». Обе
команды попадут в групповой турнир напрямую. У них в активе по 87 очков. «Реал»
также вышел в финал Лиги чемпионов, где будет противостоять «Ювентусу».
На третьем месте с 75 очками находится «Атлетико».
Столичный клуб сохранит эту позицию и после 38-го тура, также обеспечив себе
прямую путевку в ЛЧ. В квалификации же сыграет «Севилья», которая с 69 очками
останется четвертой.
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