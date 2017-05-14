«Динамо» сломало кубок
Футболисты московского «Динамо» серьезно повредили кубок, который вручается победителю Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
- Игроки во время празднования возвращения в премьер-лигу повредили трофей. Главная чаша оторвалась от постамента и держится на одном винте, нижняя же часть фактически отделена от верхней, - рассказал источник в клубе.
Ранее московский клуб обеспечил себе повышение в классе и чемпионское звание ФНЛ за четыре тура до финиша чемпионата. Кубок им был вручен сегодня, 14 мая, после домашней победы над «Шинником» со счетом 1:0. «Советский спорт» подробно писал о ходе матча.
Матч
Голы
Чистяков 25 (1:0 - автогол).
Состав
Динамо: Шунин, Рыков, Уилкшир (Козлов, 54), Терехов С., Хольмен, Сапета, Катрич, Соснин (Кузьмин, 46), Ташаев (Темников, 58), Панченко, Бечирай
Шинник: Яшин, Цховребов, Евсеев, Чистяков, Ндри, Гоцук (Подоляк, 82), Митасов (Ослоновский, 42), Нетфуллин, Дзахов (Троянов, 46), Султонов (Лаук, 57), Земсков
Предупреждения:
Уилкшир, 31; Темников, 79 - Митасов, 24; Гоцук, 29; Троянов, 50; Подоляк, 83
Место и дата
14 мая 15:00, Арена Химки, Онлайн-трансляция