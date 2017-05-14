«Динамо» сломало кубок

Футболисты московского «Динамо» серьезно повредили кубок, который вручается победителю Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

- Игроки во время празднования возвращения в премьер-лигу повредили трофей. Главная чаша оторвалась от постамента и держится на одном винте, нижняя же часть фактически отделена от верхней, - рассказал источник в клубе.

Ранее московский клуб обеспечил себе повышение в классе и чемпионское звание ФНЛ за четыре тура до финиша чемпионата. Кубок им был вручен сегодня, 14 мая, после домашней победы над «Шинником» со счетом 1:0. «Советский спорт» подробно писал о ходе матча.