Ферстаппен и Райкконен обвинили Боттаса в своих сходах на Гран-при Испании
Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Кими
Райкконен («Феррари») считают, что в их сходах с трассы на Гран-при Испании
виноват пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Напомним, что Боттас также не сумел
финишировать.
«Все случилось в первом
повороте, когда я получил удар справа. Машина немного подскочила, после чего я
уже не мог ее контролировать. Затем мы столкнулись с Максом, но все началось с
этого контакта. Что тут поделаешь?
Я хорошо стартовал, но как
только Боттас заблокировал меня на прямой, я должен был поднимать ногу с педали
газа, а затем случился контакт, завершивший мою гонку», - цитирует Райкконена Autosport.
Ферстаппен добавил: «Вы прекрасно видели, что случилось: Валттери ударил Кими, после чего ему было трудно контролировать автомобиль и он въехал в меня.Как правило, в первый поворот три машины входят нормально, но здесь было слишком тесно. Нам не повезло».
Гран-при Испании
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 66 кругов
2. Себастьян Феттель («Феррари») +3,490
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +75,820
4. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг
5. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1 круг
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
7. Паскаль Верляйн («Заубер») +1 круг
8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг
9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
10. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
11. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга
12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2 круга
13. Фелипе Масса («Уильямс») +2 круга
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
15. Джолион Палмер («Рено») +2 круга
16. Ланс Стролл («Уильямс») +2 круга
Сошли
Валттери Боттас («Мерседес»)
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
Кими Райкконен («Феррари»)