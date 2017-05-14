Швеция обыграла Данию на чемпионате мира
Матч шестого тура чемпионата
мира по хоккею между сборными Дании и Швеции завершился победой шведской
команды. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу сборной Швеции.
В составе победителей дубль
сделал Вильям Нюландер. Также отличились Джоэль Лундквист и Никлас Бэкстрем. У
датчан забивали Мортен Мадсен и Маркус Лауридсен.
Швеция набрала десять очков и
занимает третье место в группе А. У Дании четыре очка и шестое место.
Чемпионат мира
Кельн (Германия)
Группа А
6-й тур
Матч
Дания - Швеция - 2:2 (0:0, 0:2, 2:0)
Голы:
Нюландер (Линдблом, Клингберг Й.), 35:20 (0:1). Нюландер (Бэкстрём), 39:06 (0:2). Мадсен (Элерс), 49:11 (1:2). Лауридсен М. (Регин, Элерс), 55:17 (2:2).
Место и дата
14 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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