Natus Vincere выиграла квалификацию к The Summit 7
Команда Natus Vincere выиграла европейскую квалификацию к турниру The Summit 7.
В финале «рожденные побеждать» обыграли Team Empire со счетом 3:0.
Приглашения на турнир получили Virtus.pro, Team VG.J и Team Secret. Филиппинский коллектив Clutch Gamers пробился на турнир через азиатскую квалификацию. CDEC Gaming стала сильнейшей в китайских отборочных.
The Summit 7 пройдет с 14 по 18 июня в Лос-Анджелесе. Призовой фонд чемпионата составит 100 000 долларов.
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