«Ювентус» уступил «Роме» и упустил шанс досрочно стать чемпионом
Матч 36-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Ювентусом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Ромы».
В составе победителей отличились Даниэле Де Росси,
Стефан Эль Шаарави и Раджа Наингголан. У «Юве» единственный мяч в активе Марио
Лемина.
«Ювентус» с 85 очками за два тура до завершения
чемпионата Италии остается лидером. У «Ромы» на четыре очка меньше и второе
место.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Чемпионат Италии. Серия А
36-й тур Лемина 21 (0:1). Де Росси 26 (1:1). Эль-Шаарави 56 (2:1). Наингголан 65 (3:1). Рома: Щесны, Эмерсон, Рюдигер, Манолас, Фасио, Наингголан (Жуан, 79), Паредес, Салах (Тотти, 90), Де Росси, Эль-Шаарави, Перотти (Гренье, 69) Ювентус: Буффон, Бонуччи, Лихтштайнер (Алвес, 64), Бенатиа, Пьянич, Асамоа, Куадрадо (Маркизио, 78), Стураро (Дибала, 68), Лемина, Игуаин, Манджукич Фасио, 47; Де Росси, 51; Паредес, 60 - Игуаин, 90; Бенатиа, 90 Лука Банти (Италия) 14 мая 21:45, Стадио Олимпико, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Лемина 21 (0:1). Де Росси 26 (1:1). Эль-Шаарави 56 (2:1). Наингголан 65 (3:1).
Рома: Щесны, Эмерсон, Рюдигер, Манолас, Фасио, Наингголан (Жуан, 79), Паредес, Салах (Тотти, 90), Де Росси, Эль-Шаарави, Перотти (Гренье, 69)
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Лихтштайнер (Алвес, 64), Бенатиа, Пьянич, Асамоа, Куадрадо (Маркизио, 78), Стураро (Дибала, 68), Лемина, Игуаин, Манджукич
Фасио, 47; Де Росси, 51; Паредес, 60 - Игуаин, 90; Бенатиа, 90
Лука Банти (Италия)
14 мая 21:45, Стадио Олимпико, Текстовая трансляция