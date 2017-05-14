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Финляндия в овертайме обыграла Швейцарию на чемпионате мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и Швейцарии завершился победой финской команды в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу сборной Финляндии.

В составе победителей отличились Юусо Хиетанен, Микко Рантанен и Валттери Филппула, в активе которого решающая шайба в овертайме. У швейцарцев забивали Фабрис Херцог и Джоэль Дженацци.

Финляндия набрал 11 очков и занимает четвертое место в группе В. У Швейцарии 12 очков и третье место.

Чемпионат мира

Париж (Франция)

Группа В

6-й тур

Матч

Швейцария - Финляндия - 2:3 О.Т. (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы:

Херцог (Унтерсандер, Рихард), 4:40 (1:0). Генацци (Лоффль), 10:30 (2:0). Хиетанен (Ахо, Савинайнен), 19:01 (2:1 - бол.). Рантанен (Лаюнен В., Ахо), 47:40 (2:2 - бол.). Филппула (Хиетанен, Савинайнен), 62:24 (2:3).

Место и дата

14 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция


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