Финляндия в овертайме обыграла Швейцарию на чемпионате мира
Матч чемпионата мира по хоккею между сборными
Финляндии и Швейцарии завершился победой финской команды в овертайме. Итоговый
счет матча – 3:2 в пользу сборной Финляндии.
В составе победителей отличились Юусо Хиетанен,
Микко Рантанен и Валттери Филппула, в активе которого решающая шайба в
овертайме. У швейцарцев забивали Фабрис Херцог и Джоэль Дженацци.
Финляндия набрал 11 очков и занимает четвертое
место в группе В. У Швейцарии 12 очков и третье место.
Чемпионат мира
Париж (Франция)
Группа В
6-й тур
Матч
Швейцария - Финляндия - 2:3 О.Т. (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Херцог (Унтерсандер, Рихард), 4:40 (1:0). Генацци (Лоффль), 10:30 (2:0). Хиетанен (Ахо, Савинайнен), 19:01 (2:1 - бол.). Рантанен (Лаюнен В., Ахо), 47:40 (2:2 - бол.). Филппула (Хиетанен, Савинайнен), 62:24 (2:3).
Место и дата
14 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция