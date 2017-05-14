Финляндия в овертайме обыграла Швейцарию на чемпионате мира

Матч чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и Швейцарии завершился победой финской команды в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу сборной Финляндии.

В составе победителей отличились Юусо Хиетанен, Микко Рантанен и Валттери Филппула, в активе которого решающая шайба в овертайме. У швейцарцев забивали Фабрис Херцог и Джоэль Дженацци.

Финляндия набрал 11 очков и занимает четвертое место в группе В. У Швейцарии 12 очков и третье место.

Чемпионат мира

Париж (Франция)

Группа В

6-й тур