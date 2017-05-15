«Монако» разгромил «Лилль» и приблизился к титулу чемпиона Франции
Матч 37-го тура чемпионата Франции между «Монако»
и «Лиллем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Монако».
В составе победителей отличились Радамель
Фалькао, который сделал дубль, и Бернарду Силва. Еще один мяч в свои ворота
забил Жуниор Алонсо.
«Монако» набрал 89 очков и является лидером
чемпионата Франции. У идущего вторым «ПСЖ»
на три очка меньше. При этом у монегасков игра в запасе. В параллельном матче «ПСЖ»
разгромил «Сент-Этьен» - 5:0. Отметим, что за тур до конца у монегасков намного лучше разница мячей - +73 против +56 у парижан.
Чемпионат Франции. Лига 1
37-й тур
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