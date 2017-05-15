«Монако» разгромил «Лилль» и приблизился к титулу чемпиона Франции

Матч 37-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Лиллем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Монако».

В составе победителей отличились Радамель Фалькао, который сделал дубль, и Бернарду Силва. Еще один мяч в свои ворота забил Жуниор Алонсо.

«Монако» набрал 89 очков и является лидером чемпионата Франции. У идущего вторым «ПСЖ» на три очка меньше. При этом у монегасков игра в запасе. В параллельном матче «ПСЖ» разгромил «Сент-Этьен» - 5:0. Отметим, что за тур до конца у монегасков намного лучше разница мячей - +73 против +56 у парижан.

Чемпионат Франции. Лига 1

37-й тур