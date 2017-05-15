Футболисты «ПСЖ» забили пять безответных мячей в Сент-Этьене

В матче 37-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» на поле своего стадиона уступил команде «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:5.

В составе парижан по два мяча забили Эдисон Кавани и Лукас Моура и единожды отличился Юлиан Дракслер.

За тур до конца чемпионата «ПСЖ» с 86-ю очками занимает второе место, отставая от «Монако», у которого игра в запасе, на три очка, а «Сент-Этьен» расположился на восьмой строчке, имея в активе 50 баллов.

В рамках заключительного тура Лиги 1 подопечные Унаи Эмери 20 мая примут команду «Кан», а зеленые тремя днями ранее сыграют перенесенный матч 31-го тура с монегасками, а затем 20 мая на выезде сыграют с «Нанси».

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37-й тур