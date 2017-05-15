Футболисты «ПСЖ» забили пять безответных мячей в Сент-Этьене
В матче 37-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» на поле
своего стадиона уступил команде «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:5.
В составе парижан по два мяча забили Эдисон Кавани и Лукас
Моура и единожды отличился Юлиан Дракслер.
За тур до конца чемпионата «ПСЖ» с 86-ю очками
занимает второе место, отставая от «Монако», у которого игра в запасе, на три очка, а «Сент-Этьен»
расположился на восьмой строчке, имея в активе 50 баллов.
В рамках заключительного тура Лиги 1 подопечные Унаи Эмери 20 мая примут команду
«Кан», а зеленые тремя днями ранее сыграют перенесенный матч 31-го тура с монегасками, а затем 20 мая на выезде сыграют с «Нанси».
Чемпионат Франции
37-й тур
Матч
Сент-Этьен - ПСЖ - 0:5 (0:2)
Голы
Кавани 2 (0:1). Лукас 38 (0:2). Кавани 72 (0:3). Лукас 78 (0:4). Дракслер 90 (0:5).
Состав
Сент-Этьен: Руффье, Теофил-Катерин, Перрен, Погба, Верето, Сельнес, Севе (Корнье, 56), Монне-Паке, Малькуи (Ронаэль, 80), Берич (Тофт-Содерлунд, 69), Амума
ПСЖ: Трапп, Кимпембе, Менье, Тиаго Силва (Маркиньос, 46), Максвелл, Матюиди, Верратти (Ло Чельсо, 81), Дракслер, Рабьо, Кавани, Лукас (Гедеш, 79)
Предупреждения:
Судья:
Амори Делерю (Франция)
Место и дата
14 мая 22:00, Жоффруа Гишар, Онлайн-трансляция