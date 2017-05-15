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Александр Ивченко: Был хороший матч в исполнении обеих команд

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Главный тренер «Тюмени» Александр Ивченко прокомментировал поражение от «Енисея» (0:1) в 37-м туре первенства ФНЛ.

«Сегодня был хороший матч в исполнении обеих команд - было много голевых моментов, содержание игры неплохое.

Конечно, обидно проиграть матч. В последние минут двадцать матча инициатива ушла от нас, хозяева перешли на длинные передачи, наши защитники справлялись, но на подборе проиграли один момент.

Надо в целом отдать хозяевам должное, натиск был серьезным, мы не устояли. Крайне редко удается не пропустить на выезде, нам надо было забивать, момент были, но мы их разбазарили. Особенно много нам проблем создавал на своем фланге Азер Алиев», - сказал Ивченко.

Матч

Енисей - Тюмень - 1:0 (0:0)

Голы

Малоян 89 (1:0).

Состав

Енисей: Опарин, Васильев, Кичин, Чичерин, Алиев, Иванов, Камеш, Ланин, Самодин (Малоян, 81), Козлов, Саркисов

Тюмень: Обухов, Маслов, Гузь, Ахмедов, Шакуро, Кленкин, Теленков, Рябокобыленко, Чудин, Чуканов, Мамтов

Место и дата

14 мая 11:00, Центральный, Онлайн-трансляция

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