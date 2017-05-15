Аблай Мбенг: Самое важное в игре с «Томью» - набранные три очка

Форвард «Терека» Аблай Мбенг поделился впечатлениями от победы над «Томью» (2:1) в 28-м туре чемпионата России.

– Было непривычно играть из-за разницы во времени, да и было жарко, хоть погодные условия одинаковые для обеих команд, - приводит слова Мбенга официальный сайт «Терека». Самое важное в этой игре - набранные нами три очка.

– Вам вновь удалось забить гол, счастливы?

– Забитые голы придают уверенности. Но нужно забыть прошедший матч, сосредоточиться и готовиться к следующей игре.