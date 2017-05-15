Аблай Мбенг: Самое важное в игре с «Томью» - набранные три очка
Форвард «Терека» Аблай Мбенг поделился впечатлениями от
победы над «Томью» (2:1) в 28-м туре чемпионата России.
– Было непривычно играть из-за разницы во времени, да и было
жарко, хоть погодные условия одинаковые для обеих команд, - приводит слова
Мбенга официальный сайт «Терека». Самое важное в этой игре - набранные нами три
очка.
– Вам вновь удалось
забить гол, счастливы?
– Забитые голы придают уверенности. Но нужно забыть прошедший матч, сосредоточиться и готовиться к следующей игре.
Матч
Голы
Лебеденко 60 (0:1). Мбенг 62 (0:2). Салахутдинов 80 (1:2).
Состав
Томь: Солосин, Митерев, Пульич (Осипов, 66), Карымов, Гвинейский, Чуперка, Пугин, Попов, Баляйкин (Большунов, 66), Сасин (Салахутдинов, 69), Голышев
Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Родолфо, Торже (Лебеденко, 53), Иванов (Балай, 74), Пирис, Мохаммади, Кузяев, Мбенг (Садаев, 72)
Предупреждения:
Карымов, 27; Пугин, 38; Сасин, 65 - Торже, 19; Иванов, 74
Место и дата
14 мая 12:00, Труд, Текстовая трансляция