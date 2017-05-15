Олег Иванов: У нас осталось два матча, они оба очень важные.
Полузащитник «Терека» Олег Иванов поделился
впечатлениями от победы над «Томью» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата России.
- В этом чемпионате нам уже доводилось играть против
соперников, выступающих с большим количеством молодых игроков в составе, эта
игра была несколько туров назад с «Уралом». В первую очередь таких футболистов
характеризует большое желание - желание борьбы, желание доказать тренеру свои
качества. Думаю, мы сегодня справились со своей задачей. Правда, пропущенный в
концовке матча необязательный мяч мог немного испортить впечатление от игры.
- Забить «Томи» удалось только во втором тайме, помог опыт?
- У нас были моменты, будь Мбенг сегодня поудачливее, мог забить мяча четыре. Были подходы, пусть не стопроцентные моменты, но можно было сработать качественнее в завершении. В целом, контролировали игру, за исключением последних десяти минут матча, когда был навал. Хорошо, что удалось довести игру до победы.
- Впереди важный матч со «Спартаком», а на восстановление
мало времени. Как будете готовиться к этой игре?
- Считаю, сейчас все находятся в более-менее равных условиях. Все соперники играют через два дня на третий. Нужно как можно быстрее восстановиться, будем делать все, что предлагает медицинский штаб - массаж, баню. У нас осталось два матча, они оба очень важные. Будем настраиваться на всех соперников одинаково, чтобы набрать максимальное количество очков.
Матч
Голы
Лебеденко 60 (0:1). Мбенг 62 (0:2). Салахутдинов 80 (1:2).
Состав
Томь: Солосин, Митерев, Пульич (Осипов, 66), Карымов, Гвинейский, Чуперка, Пугин, Попов, Баляйкин (Большунов, 66), Сасин (Салахутдинов, 69), Голышев
Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Родолфо, Торже (Лебеденко, 53), Иванов (Балай, 74), Пирис, Мохаммади, Кузяев, Мбенг (Садаев, 72)
Предупреждения:
Карымов, 27; Пугин, 38; Сасин, 65 - Торже, 19; Иванов, 74
Место и дата
14 мая 12:00, Труд, Текстовая трансляция