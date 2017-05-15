Олег Иванов: У нас осталось два матча, они оба очень важные.

Полузащитник «Терека» Олег Иванов поделился впечатлениями от победы над «Томью» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата России.

- В этом чемпионате нам уже доводилось играть против соперников, выступающих с большим количеством молодых игроков в составе, эта игра была несколько туров назад с «Уралом». В первую очередь таких футболистов характеризует большое желание - желание борьбы, желание доказать тренеру свои качества. Думаю, мы сегодня справились со своей задачей. Правда, пропущенный в концовке матча необязательный мяч мог немного испортить впечатление от игры.

- Забить «Томи» удалось только во втором тайме, помог опыт?

- У нас были моменты, будь Мбенг сегодня поудачливее, мог забить мяча четыре. Были подходы, пусть не стопроцентные моменты, но можно было сработать качественнее в завершении. В целом, контролировали игру, за исключением последних десяти минут матча, когда был навал. Хорошо, что удалось довести игру до победы.

- Впереди важный матч со «Спартаком», а на восстановление мало времени. Как будете готовиться к этой игре?

- Считаю, сейчас все находятся в более-менее равных условиях. Все соперники играют через два дня на третий. Нужно как можно быстрее восстановиться, будем делать все, что предлагает медицинский штаб - массаж, баню. У нас осталось два матча, они оба очень важные. Будем настраиваться на всех соперников одинаково, чтобы набрать максимальное количество очков.