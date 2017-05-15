Максим Канунников: Мы выглядели, как мальчики для битья

Нападающий «Рубина» Максим Канунников прокомментировал поражение от «Ростова» (2:4) в матче 28-го тура чемпионата России.

«Когда счет стал 4:0 в пользу «Ростова», можно сказать, что наш соперник стал играть в свое удовольствие.

К судье претензий нет. Просто во многих единоборствах игроки «Ростова» были более настырны и играли жестче, а мы иногда выглядели, как мальчики для битья. Просто была жесткая игра», – приводит слова Канунникова «Матч ТВ».