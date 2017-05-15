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Максим Канунников: Мы выглядели, как мальчики для битья

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Нападающий «Рубина» Максим Канунников прокомментировал поражение от «Ростова» (2:4) в матче 28-го тура чемпионата России.

«Когда счет стал 4:0 в пользу «Ростова», можно сказать, что наш соперник стал играть в свое удовольствие.

К судье претензий нет. Просто во многих единоборствах игроки «Ростова» были более настырны и играли жестче, а мы иногда выглядели, как мальчики для битья. Просто была жесткая игра», – приводит слова Канунникова «Матч ТВ».

Матч

Ростов - Рубин - 4:2 (2:0)

Голы

Азмун 7 (1:0). Полоз 19 (2:0). Азмун 51 (3:0). Нобоа 73 (4:0). Мвила 75 (4:1). Канунников 87 (4:2).

Состав

Ростов: Медведев, Кудряшов, Навас, Ерохин, Киреев (Терентьев, 12), Нобоа, Калачёв, Гацкан, Мевля (Симич, 57), Полоз, Азмун (Бухаров, 63)

Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Санчес, Набиуллин, Ткачук, Мвила, Цакташ (Сонг, 77), Камболов, Канунников, Рочина (Ахметов, 87), Жемалетдинов (Жонатас, 56)

Предупреждения:

Кудряшов, 22 - Ахметов, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

14 мая 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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