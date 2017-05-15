Максим Канунников: Мы выглядели, как мальчики для битья
Нападающий «Рубина» Максим Канунников прокомментировал
поражение от «Ростова» (2:4) в матче 28-го тура чемпионата России.
«Когда счет стал 4:0 в пользу «Ростова», можно сказать, что
наш соперник стал играть в свое удовольствие.
К судье претензий нет. Просто во многих единоборствах игроки «Ростова» были более настырны и играли жестче, а мы иногда выглядели, как мальчики для битья. Просто была жесткая игра», – приводит слова Канунникова «Матч ТВ».
Матч
Голы
Азмун 7 (1:0). Полоз 19 (2:0). Азмун 51 (3:0). Нобоа 73 (4:0). Мвила 75 (4:1). Канунников 87 (4:2).
Состав
Ростов: Медведев, Кудряшов, Навас, Ерохин, Киреев (Терентьев, 12), Нобоа, Калачёв, Гацкан, Мевля (Симич, 57), Полоз, Азмун (Бухаров, 63)
Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Санчес, Набиуллин, Ткачук, Мвила, Цакташ (Сонг, 77), Камболов, Канунников, Рочина (Ахметов, 87), Жемалетдинов (Жонатас, 56)
Предупреждения:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
14 мая 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция