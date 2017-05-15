«Анжи» выразил соболезнования Григоряну в связи со смертью матери

Футбольный клуб «Анжи» выразили соболезнования главному тренеру команды Александру Григоряну в связи со смертью матери.

«Руководство, тренерский штаб, игроки футбольного клуба «Анжи» приносят искренние соболезнования и выражают глубокое сочувствие Александру Витальевичу Григоряну в связи со скоропостижной смертью матери. Уход из жизни такого близкого человека - непоправимое горе. Мы все скорбим по вашей невосполнимой утрате», - говорится на официальном сайте махачкалинской команды.

Руководство,тренерский штаб,игроки ФК«Анжи» искренне соболезнуют Александру Григоряну в связи со скоропостижной смертью матери. Мы вместе! pic.twitter.com/ayjN0Wf53q — ФК «Анжи» (@fc_anji) 14 мая 2017 г.

За несколько часов до матча 28-го тура чемпионата России с «Уфой»(1:2) у Григоряна скончалась мать. По окончании игры специалист не явился на пресс-конференцию. Вместо Григоряна к журналистам вышел его помощник Дмитрий Безняк, который сообщил о трагедии.