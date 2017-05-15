«Анжи» выразил соболезнования Григоряну в связи со смертью матери
Футбольный клуб «Анжи» выразили
соболезнования главному тренеру команды Александру Григоряну в
связи со смертью матери.
«Руководство, тренерский штаб, игроки футбольного клуба «Анжи» приносят искренние соболезнования и выражают глубокое сочувствие Александру Витальевичу Григоряну в связи со скоропостижной смертью матери. Уход из жизни такого близкого человека - непоправимое горе. Мы все скорбим по вашей невосполнимой утрате», - говорится на официальном сайте махачкалинской команды.
Руководство,тренерский штаб,игроки ФК«Анжи» искренне соболезнуют Александру Григоряну в связи со скоропостижной смертью матери. Мы вместе! pic.twitter.com/ayjN0Wf53q— ФК «Анжи» (@fc_anji) 14 мая 2017 г.
За несколько часов до матча 28-го тура чемпионата России с «Уфой»(1:2) у Григоряна скончалась мать. По окончании игры специалист не явился на пресс-конференцию. Вместо Григоряна к журналистам вышел его помощник Дмитрий Безняк, который сообщил о трагедии.
Матч
Голы
Стоцкий 34 (1:0). Будковский 41 (1:1). Фатай 90 (2:1).
Состав
Уфа: Шелия, Йокич, Аликин, Живоглядов, Тумасян, Стоцкий, Пауревич, Обляков (Абдулавов, 74), Засеев (Зубарев, 89), Игбун, Сысуев (Фатай, 46)
Анжи: Юрченко, Мусалов, Жиров, Паршивлюк, Фибел, Тетрашвили, Гулиев, Хубулов (Эзатолахи, 61), Будковский (Асильдаров, 82), Яковлев, Форбс (Кацаев, 46)
Предупреждения:
Йокич, 24 - нет
Место и дата
14 мая 16:30, Нефтяник, Текстовая трансляция