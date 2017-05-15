«Голден Стэйт» одержал волевую победу над «Сан-Антонио» на старте финала Конференции

В первом матче финальной серии Западной конференции НБА «Голден Стэйт» на домашней площадке обыграл «Сан-Антонио» со счетом 113:111 (16:30, 26:32, 39:28, 32:21).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Стивен Карри, в его активе 40 очков, 7 подборов и 3 передачи, а у гостей больше всех очков набрал форвард ЛаМаркус Олдридж – 28.

Стоит отметить, что после второй четверти хозяев площадки уступали 42:62, несмотря на отрыв в «+20» очков «Сперс» проиграли.

В серии до четырех побед «Голден Стэйт» вышел вперед – 1-0. Второй матч противостояния состоится 17 мая также в Окленде.

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