«Голден Стэйт» одержал волевую победу над «Сан-Антонио» на старте финала Конференции
В первом матче финальной серии Западной конференции НБА «Голден
Стэйт» на домашней площадке обыграл «Сан-Антонио» со счетом 113:111 (16:30,
26:32, 39:28, 32:21).
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз»
Стивен Карри, в его активе 40 очков, 7 подборов и 3 передачи, а у гостей больше
всех очков набрал форвард ЛаМаркус Олдридж – 28.
Стоит отметить, что после второй четверти хозяев площадки
уступали 42:62, несмотря на отрыв в «+20» очков «Сперс» проиграли.
В серии до четырех побед «Голден Стэйт» вышел вперед – 1-0.
Второй матч противостояния состоится 17 мая также в Окленде.
НБА. Плей-офф
Западная конференция
Финал
Первый матч
Матч
Голден Стэйт - Сан-Антонио - 113:111
Место и дата
14 мая 22:30, Оракл Арена, Онлайн-трансляция
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