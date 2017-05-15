Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Анахайм1 : 2Нэшвилл
Хоккей  Россия- : -Латвия
Хоккей  Канада- : -Норвегия
Футбол  Челси- : -Уотфорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Голден Стэйт» одержал волевую победу над «Сан-Антонио» на старте финала Конференции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В первом матче финальной серии Западной конференции НБА «Голден Стэйт» на домашней площадке обыграл «Сан-Антонио» со счетом 113:111 (16:30, 26:32, 39:28, 32:21).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Стивен Карри, в его активе 40 очков, 7 подборов и 3 передачи, а у гостей больше всех очков набрал форвард ЛаМаркус Олдридж – 28.

Стоит отметить, что после второй четверти хозяев площадки уступали 42:62, несмотря на отрыв в «+20» очков «Сперс» проиграли.

В серии до четырех побед «Голден Стэйт» вышел вперед – 1-0. Второй матч противостояния состоится 17 мая также в Окленде.

НБА. Плей-офф
Западная конференция
Финал
Первый матч

Матч

Голден Стэйт - Сан-Антонио - 113:111

Место и дата

14 мая 22:30, Оракл Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Челси» - чемпион Англии, первое очко белорусов на ЧМХ и «Локомотив-Кубань» в полуфинале Лиги ВТБ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.Видео дня: Бросок Джона Уолла спас «Вашингтон» от вылета из плей-офф НБАЗащитник «Вашингтона» Джон Уолл своим трехочковым броском за несколько секунд до конца встречи с «Бостоном» спас команду от вылета из плей-офф НБА.«Вашингтон» вырвал победу в матче с «Бостоном» и сравнял счет в серииВ шестом матче второго раунда плей-офф НБА «Вашингтон» на домашней площадке обыграл «Бостон» со счетом 92:91 (22:17, 19:25, 25:27, 26:22).Виталий Кличко: Когда читаю гонорары игроков НБА, то даже бюджет Киева меркнет перед этими цифрамиЭкс-чемпион мира в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко сказал, что его впечатляют гонорары звезд НБА. Также он считает, что в городе необходимо развивать баскетбол.«Манчестер Юнайтед» и «Аякс» – в финале Лиги Европы, а Овечкин не приедет в сборную. Главные новости утра«Манчестер Юнайтед» и «Аякс» – в финале Лиги Европы, а Овечкин не приедет в сборную. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.«Сан-Антонио» разгромил «Хьюстон» и вышел в финал конференцииБаскетболисты «Сан-Антонио Сперс» выиграли серию второго раунда плей-офф НБА у «Хьюстон Рокетс».«Бостон» обыграл «Вашингтон» и вышел вперед в серииМатч 1/4 финала плей-офф НБА между «Бостоном» и «Вашингтоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 123:101 в пользу «Бостона».«Сан-Антонио» обыграл «Хьюстон» и повел в серииВ пятом матче серии второго раунда плей-офф НБА «Сан-Антонио» в овертайме обыграл «Хьюстон» со счетом 110:107 (32:29, 26:31, 28:25, 15:16, 9:6).Россия победила Германию, Шарапова проиграла Бушар, а «Вашингтон» забросил 5 шайб в Питтсбурге. Главные новости утраРоссия победила Германию, Шарапова проиграла Бушар, а «Вашингтон» забросил 5 шайб в Питтсбурге. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.«Голден Стэйт» разгромил «Юту» и вышел в финал конференцииВ четвертом матче серии второго раунда плей-офф НБА «Юта» на домашней площадке уступила «Голден Стэйт» со счетом 95:121 (17:39, 35:21, 27:33, 16:28).Шакил О’Нил станет лицом двух изданий NBA 2K18 (видео)Компания 2К совместно с четырехкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявила дату релиза и первые подробности изданий баскетбольного симулятора NBA 2K18.«Хьюстон» разгромил «Сан Антонио» и сравнял счет в серииБаскетболисты «Хьюстона» одержали разгромную победу над «Сан Антонио» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА (125:104).«Вашингтон», разгромив «Бостон», сравнял счет в серииБаскетболисты «Вашингтона» в четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции НБА одолели «Бостон».«Кливленд» вышел в финал конференции, не проиграв ни одного матча «Торонто»Баскетболисты «Кливленда» в четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции НБА оказались сильнее «Торонто».Немцы обыграли США на ЧМ, «Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму», а «Монако» купил себе бельгийский клуб. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.43 очка Хардена не спасли «Хьюстон» от домашнего поражения в матче с «Сан-Антонио»В третьем матче второго раунда плей-офф НБА «Хьюстон» на домашней площадке уступил «Сан-Антонио» со счетом 92:103 (21:19, 18:24, 27:29, 26:31)«Кливленд» в третий раз кряду обыграл «Торонто»В третьем матче серии второго раунда плей-офф НБА «Торонто» на домашней площадке уступил «Кливленду» со счетом 94:115 (24:28, 28:21, 25:30, 17:36)Мэйвезер объявил о желании приобрести клуб НБАИзвестный американский боксер Флойд Мэйвезер-младший сообщил о решении приобрести клуб НБА, сообщает «RT на русском». Об этом он объявил в инстаграме после встречи с президентом «Лейкерс» Мэджиком Джонсоном.НБА. Плей-офф. «Вашингтон» обыграл «Бостон», «Голден Стэйт» одолел «Юту»Все матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации на сайте «Советского спорта».Тони Паркер пропустит остаток плей-офф НБА из-за травмы ногиРазыгрывающий «Сан-Антонио Сперс» Тони Паркер из-за травмы пропустит остаток текущего сезона.
Хоккей
Швеция обыграла Данию на чемпионате мира
Футбол
«Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» представят Испанию в Лиге чемпионов
Футбол
«Реал» обыграл «Севилью», Роналду сделал дубль
Футбол
Хет-трик Неймара помог «Барселоне» разгромить «Лас-Пальмас»
все новости
Сан-Антонио
Сан-Антониокалендарьстатистика
Голден Стэйт
Голден Стэйткалендарьстатистика
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости