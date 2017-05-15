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Юрий Уткульбаев: Ребята отдали все силы и были близки к победе

Источник:  ФК «Нефтехимик»Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев прокомментировал ничей результат (1:1) с «Тамбовом» в 37-м туре ФНЛ.

– Ребята отдали все силы и были близки к победе, ну, скажем так ближе, чем соперник. Думаю, что им пришлось потратить какое- то время на адаптацию к полю, поэтому мы первыми и забили, я считаю, благодаря тому, что пока они адаптировались к полю. Потом игра была равная и завершилась такой боевой ничьей.

– Команда сегодня заслужила победу?

– Думаю, что да. Команда и на выезде играла хорошо, и сейчас организованно. Нам забили — мяч летал по ленточке, мы два стопроцентных момента не использовали, когда их вратарю пришлось выручать и нам не хватило опять в концовке завершающего, точного удара.

Матч

Нефтехимик - Тамбов - 1:1 (0:0)

Место и дата

14 мая 16:00, Нефтехимик, Онлайн-трансляция

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