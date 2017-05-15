Юрий Уткульбаев: Ребята отдали все силы и были близки к победе
Главный тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев прокомментировал ничей результат (1:1) с «Тамбовом» в 37-м туре ФНЛ.
– Ребята отдали все силы и были близки к победе, ну, скажем
так ближе, чем соперник. Думаю, что им пришлось потратить какое- то время на
адаптацию к полю, поэтому мы первыми и забили, я считаю, благодаря тому, что
пока они адаптировались к полю. Потом игра была равная и завершилась такой
боевой ничьей.
– Команда сегодня заслужила победу?
– Думаю, что да. Команда и на выезде играла хорошо, и сейчас организованно. Нам забили — мяч летал по ленточке, мы два стопроцентных момента не использовали, когда их вратарю пришлось выручать и нам не хватило опять в концовке завершающего, точного удара.
Матч
Нефтехимик - Тамбов - 1:1 (0:0)
Место и дата
14 мая 16:00, Нефтехимик, Онлайн-трансляция