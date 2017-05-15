Юрий Газзаев: На матч с «Кубанью» футболисты вышли очень мобилизованные

Главный тренер команды «Волгарь» Юрий Газзаев прокомментировал победу над «Кубанью» (2:1) в 37-м туре первенства ФНЛ.

«Важная победа, потому что, во-первых, тревожно было за завтрашний день. Сегодня все равно как-то легче думать уже о планах на перспективу. Тяжелейший год. В принципе, такой, какой редко выдается. У меня, например, такое первые раз: провели цельный сезон, в течение которого почти все время команда боролась за сохранение отчаянно так.

Поэтому надо отдать должное: на матч с «Кубанью» футболисты вышли очень мобилизованные, играли. Опять же, доминировали, забили гол. Потом, в общем-то, начали охранять это преимущество, и это всегда очень опасно.

Наверное, это головой можно понимать, но внутри себя каждый держался за сет. Хорошо, что провели эту атаку, которая позволила сделать запас в два мяча», - сказал Газзаев на послематчевой пресс-конференции.