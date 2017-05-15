Лучано Спаллетти: Всегда верил, что «Рома» способна победить «Ювентус»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» в 36-м туре чемпионата Италии.

Это был хороший матч, несмотря на то, что некоторые наши игроки не смогли выйти на поле.

Перед матчем мы думали только о победе. Я всегда верил, что «Рома» способна победить «Ювентус». Это больше, чем просто победа. Она показала на что способна наша команда.

Нам осталось провести еще несколько ключевых матчей, поэтому мы не будем говорить о контрактах, трансферах и подобных вещах. Нам нужно думать только об оставшихся поединках», - приводит слова Спаллетти Football Italia.