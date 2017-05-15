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Массимилиано Аллегри: Футболисты «Ювентуса» подумали, что уже стали чемпионами

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение (1:3) от «Ромы» в матче 36-го тура чемпионата Италии.

«Первый тайм получился отличным, обе команды показали себя агрессивно и решительно. Во второй половине встрече мы пропустили страный гол, после того, как «Рома» провела контратаку в результате нашего стандарта.

Наверное, футболисты «Ювентуса» подумали, что уже стали чемпионами. Ранее мы потеряли очки с «Аталантой» и «Торино», а это означает потерю концентрации. А это уже тревожный звонок в преддверии финала Кубка Италии против «Лацио», - приводит слова Аллегри Football Italia.

Матч

Рома - Ювентус - 3:1 (1:1)

Голы

Лемина 21 (0:1). Де Росси 26 (1:1). Эль-Шаарави 56 (2:1). Наингголан 65 (3:1).

Состав

Рома: Щесны, Эмерсон, Рюдигер, Манолас, Фасио, Наингголан (Жуан, 79), Паредес, Салах (Тотти, 90), Де Росси, Эль-Шаарави, Перотти (Гренье, 69)

Ювентус: Буффон, Бонуччи, Лихтштайнер (Алвес, 64), Бенатиа, Пьянич, Асамоа, Куадрадо (Маркизио, 78), Стураро (Дибала, 68), Лемина, Игуаин, Манджукич

Предупреждения:

Фасио, 47; Де Росси, 51; Паредес, 60 - Игуаин, 90; Бенатиа, 90

Судья:

Лука Банти (Италия)

Место и дата

14 мая 21:45, Стадио Олимпико, Текстовая трансляция

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