Массимилиано Аллегри: Футболисты «Ювентуса» подумали, что уже стали чемпионами
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал
поражение (1:3) от «Ромы» в матче 36-го тура чемпионата Италии.
«Первый тайм получился отличным, обе команды показали себя
агрессивно и решительно. Во второй половине встрече мы пропустили страный гол,
после того, как «Рома» провела контратаку в результате нашего
стандарта.
Наверное, футболисты «Ювентуса» подумали, что уже стали чемпионами. Ранее мы потеряли очки с «Аталантой» и «Торино», а это означает потерю концентрации. А это уже тревожный звонок в преддверии финала Кубка Италии против «Лацио», - приводит слова Аллегри Football Italia.
Матч
Голы
Лемина 21 (0:1). Де Росси 26 (1:1). Эль-Шаарави 56 (2:1). Наингголан 65 (3:1).
Состав
Рома: Щесны, Эмерсон, Рюдигер, Манолас, Фасио, Наингголан (Жуан, 79), Паредес, Салах (Тотти, 90), Де Росси, Эль-Шаарави, Перотти (Гренье, 69)
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Лихтштайнер (Алвес, 64), Бенатиа, Пьянич, Асамоа, Куадрадо (Маркизио, 78), Стураро (Дибала, 68), Лемина, Игуаин, Манджукич
Предупреждения:
Фасио, 47; Де Росси, 51; Паредес, 60 - Игуаин, 90; Бенатиа, 90
Судья:
Лука Банти (Италия)
Место и дата
14 мая 21:45, Стадио Олимпико, Текстовая трансляция