Массимилиано Аллегри: Футболисты «Ювентуса» подумали, что уже стали чемпионами

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение (1:3) от «Ромы» в матче 36-го тура чемпионата Италии.

«Первый тайм получился отличным, обе команды показали себя агрессивно и решительно. Во второй половине встрече мы пропустили страный гол, после того, как «Рома» провела контратаку в результате нашего стандарта.

Наверное, футболисты «Ювентуса» подумали, что уже стали чемпионами. Ранее мы потеряли очки с «Аталантой» и «Торино», а это означает потерю концентрации. А это уже тревожный звонок в преддверии финала Кубка Италии против «Лацио», - приводит слова Аллегри Football Italia.