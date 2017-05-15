Фернандо Алонсо: Из-за инцидента с Фелипе на первом круге я потерял ряд позиций

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Формула-1. Гран-при Испании – Гонка. Как это было Сегодня, 14 мая на трассе «Каталунья» в Барселоне состоится гонка Гран-при Испании.

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