Фернандо Алонсо: Из-за инцидента с Фелипе на первом круге я потерял ряд позиций
Пилот «Макларен» Фернандо Алонсо прокомментировал результаты
гонки Гран-при Испании, по итогам которой гонщик занял 12-е место.
«В конце концов мы не заработали ни одного очка. Из-за
инцидента с Фелипе на первом круге я потерял ряд позиций. Но в любом случае мы
знали, что у нас нет такого гоночного темпа, как у соперников, и окончательно
потеряли все шансы, когда оказались за Даниилом Квятом после пит-стопа. Я не
мог обогнать его на прямых и оставался позади. С этого момента гонка для нас
сильно осложнилась», - приводит слова Алонсо Autosport.com.ru.
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