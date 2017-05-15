Валттери Боттас: Несмотря на сход, команде удалось заработать больше очков, чем «Феррари»
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал свой сход
в гонке Гран-при Испании.
«Сложный уик-энд. Проблемы начались еще во время свободных заездов, затем в субботу утром пришлось поставить на машину старый двигатель, а сегодня он отказал в гонке. Мы понимали, что переход на старую силовую установку связан с риском, но должны были сделать это, чтобы принять участие в квалификации.
По крайней мере, несмотря на сход, сегодня команде удалось
заработать больше очков, чем «Феррари», - приводит слова Боттаса F1news.ru.
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