Валттери Боттас: Несмотря на сход, команде удалось заработать больше очков, чем «Феррари»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал свой сход в гонке Гран-при Испании.

«Сложный уик-энд. Проблемы начались еще во время свободных заездов, затем в субботу утром пришлось поставить на машину старый двигатель, а сегодня он отказал в гонке. Мы понимали, что переход на старую силовую установку связан с риском, но должны были сделать это, чтобы принять участие в квалификации.

По крайней мере, несмотря на сход, сегодня команде удалось заработать больше очков, чем «Феррари», - приводит слова Боттаса F1news.ru.