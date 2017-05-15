«Анахайм» обыграл «Нэшвилл» и сравнял счет в серии

Во втором матче серии финала Западной конференции Кубка Стэнли «Анахайм» обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:3.

В составе победителей голами отметились Сами Ватанен, Якоб Сильверберг, Ондржей Каше, Ник Ритчи и Антуан Верметт, а у гостей шайбы забросили Райан Джохансен, Джеймс Нил и Филип Форсберг.

Таким образом, «Анахайм» в серии до четырех побед сравнял счет – 1-1. Третий матч противостояния состоится 17 мая в Нэшвилле.

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