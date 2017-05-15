Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Анахайм5 : 3Нэшвилл
Хоккей  Россия- : -Латвия
Хоккей  Канада- : -Норвегия
Футбол  Челси- : -Уотфорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Анахайм» обыграл «Нэшвилл» и сравнял счет в серии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во втором матче серии финала Западной конференции Кубка Стэнли «Анахайм» обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:3.

В составе победителей голами отметились Сами Ватанен, Якоб Сильверберг, Ондржей Каше, Ник Ритчи и Антуан Верметт, а у гостей шайбы забросили Райан Джохансен, Джеймс Нил и Филип Форсберг.

Таким образом, «Анахайм» в серии до четырех побед сравнял счет – 1-1. Третий матч противостояния состоится 17 мая в Нэшвилле.

НХЛ. Кубок Стэнли
Западная конференция
Финал
Второй матч

Матч

Анахайм - Нэшвилл - 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)

Голы:

Джохансен (Йоси, Арвидсон), 4:18 (0:1). Нил (Экхольм, Джохансен), 8:32 (0:2). Ватанен (Гецлаф, Кеслер), 19:00 (1:2). Сильверберг (Фаулер, Ракелль), 20:39 (2:2). Форсберг (Арвидсон), 27:59 (2:3). Каше (Мэнсон, Теодор), 30:41 (3:3). Ритчи (Гецлаф, Монтур), 37:07 (4:3). Верметт (Гецлаф, Фаулер), 59:16 (5:3).

Место и дата

15 мая 02:30, Хонда Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Кузнецов: Ну кто я в НХЛ? На меня там чихать хотели. Если Саня скажет…Евгений Кузнецов: Ну кто я в НХЛ? На меня там чихать хотели. Если Саня скажет…Форвард сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал первую тренировку в составе нашей команды и возможность своего участия в Олимпиаде.Джон Купер: В словах Кучерова нет ничего криминального, он хочет сделать «Тампу» лучшеГлавный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер высказался об интервью форварда команды Никиты Кучерова, в котором он заявил, что некоторые игроки «молний» засиделись в команде.Крэйг Андерсон: Наша бригада меньшинства проделала отличную работу и не позволила «Питтсбургу» поймать куражГолкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон высказался о первом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Питтсбургом» (2:1 OT).Жан-Габриэль Пажо: «Оттава» хорошо подготовилась к большинству «Питтсбурга»Форвард «Оттавы» Жан-Габриэль Пажо прокомментировал первый матч финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Питтсбургом» (2:1 OT).Сидни Кросби: «Питтсбургу» нужно найти способ прибавитьКапитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал поражение своей команды от «Оттавы» в первом матче полуфинальной серии плей-офф.Евгений Малкин: Брызгалов подумал, что мы обречены. Это он зряЕвгений Малкин: Брызгалов подумал, что мы обречены. Это он зряКорреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге взял большое интервью у лучшего бомбардира Кубка Стэнли Евгения Малкина.Малкин вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по голам в плей-оффФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поднялся на третье место в истории «Питтсбурга» по голам в Кубке Стэнли.Рон Хекстолл: В своем дебютном сезоне в НХЛ Проворов был великолепен от первой игры до последнейГенеральный менеджер «Филадельфии» Рон Хекстолл оценил дебютный сезон для защитника «летчиков» Ивана Проворова.Майк Салливан: Игроки «Питтсбурга» искали продолжение атаки вместо бросковГлавный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал поражение своей команды от «Оттавы» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.«Сан-Хосе» подписал контракты с Карлссоном и ДонскимФорварды Мелкер Карлссон и Йоонас Донской подписал новые контракты с «Сан-Хосе».Ги Буше: У «Оттавы» многое получилось, но это только первый матч. Не надо обольщатьсяГлавный тренер «Оттавы» Ги Буше прокомментировал победу своей команды над «Питтсбургом» (2:1) в первом матче полуфинальной серии плей-офф.Кайл Террис: Каждый ребенок мечтает играть в овертаймах в Кубок СтэнлиФорвард «Оттавы» Кайл Террис после первого матча финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Питтсбургом» (2:1 OT) высказался о своем партнере Бобби Райане и матчах, переходящих в овертаймы.Евгений Малкин: «Питтсбургу» нужно играть, как в седьмом матче с «Вашингтоном»Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин подвел итоги первого матча финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Оттавой» (1:2 OT).НХЛ близка к рекорду по матчам плей-офф, которые завершились в овертаймеПервый матч финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ «Питтсбург» – «Оттава» (1:2 OT) стал 25-м в нынешнем розыгрыше, который завершился в овертайме.Разгромы от «Локо», «Арсенала» и России, первое поражение Канады на ЧМ и супергол Малкина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.Видео дня: Малкин забросил шайбу вратарю между щитков, находясь к нему спинойРоссийский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в первом матче полуфинал Кубка Стэнли забросил красивую шайбу в ворота «Оттавы».«Питтсбург» дома уступил «Оттаве», Малкин забросил одну шайбуВ первом матче серии полуфинала Кубка Стэнли «Питтсбург» на домашнем льду в овертайме уступил «Оттаве» со счетом 1:2.Хенрик Лундквист: По-прежнему надеюсь, что смогу сыграть на ОлимпиадеГолкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист поделился мнением об отказе НХЛ отпускать игроков лиги на Олимпиаду 2018 года.Букмекеры считают «Питтсбург» фаворитом стартового матча серии с «Оттавой»Букмекерские конторы выставили котировки на первую встречу финала Восточной конференции НХЛ, в которой «Питтсбург» примет «Оттаву».Андрей Миронов: Решение поехать в «Колорадо» принял после вылета «Динамо» из плей-оффЗащитник сборной России Андрей Миронов рассказал, когда он решился на отъезд в НХЛ.
Хоккей
Финляндия в овертайме обыграла Швейцарию на чемпионате мира
Футбол
«Ювентус» уступил «Роме» и упустил шанс досрочно стать чемпионом
Хоккей
Швеция обыграла Данию на чемпионате мира
Футбол
«Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» представят Испанию в Лиге чемпионов
все новости
Анахайм
Анахаймкалендарьстатистика
Нэшвилл
Нэшвиллкалендарьстатистика
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости