«Анахайм» обыграл «Нэшвилл» и сравнял счет в серии
Во втором матче серии финала Западной конференции Кубка
Стэнли «Анахайм» обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:3.
В составе победителей голами отметились Сами Ватанен, Якоб
Сильверберг, Ондржей Каше, Ник Ритчи и Антуан Верметт, а у гостей шайбы
забросили Райан Джохансен, Джеймс Нил и Филип Форсберг.
Таким образом, «Анахайм» в серии до четырех побед сравнял
счет – 1-1. Третий матч противостояния состоится 17 мая в Нэшвилле.
НХЛ. Кубок Стэнли
Западная конференция
Финал
Второй матч
Матч
Анахайм - Нэшвилл - 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)
Голы:
Джохансен (Йоси, Арвидсон), 4:18 (0:1). Нил (Экхольм, Джохансен), 8:32 (0:2). Ватанен (Гецлаф, Кеслер), 19:00 (1:2). Сильверберг (Фаулер, Ракелль), 20:39 (2:2). Форсберг (Арвидсон), 27:59 (2:3). Каше (Мэнсон, Теодор), 30:41 (3:3). Ритчи (Гецлаф, Монтур), 37:07 (4:3). Верметт (Гецлаф, Фаулер), 59:16 (5:3).
Место и дата
15 мая 02:30, Хонда Центр, Онлайн-трансляция