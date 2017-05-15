Кими Райкконен: Доволен работой машины, но разочарован результатом

Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал результаты гонки Гран-при Испании, по итогам которой финн финишировал четвертым.

Я доволен работой машины в этот уик-энд, но разочарован результатом. Условия на трассе были сложными, но все же лучше, чем вчера.

Я чувствовал, что машина быстра, но на быстром круге допускал небольшие ошибки – при атаке поребрика, широко выходил из поворота и так далее – круг получился не идеальным», - приводит слова Райкконена F1news.