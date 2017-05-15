Кими Райкконен: Доволен работой машины, но разочарован результатом
Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал результаты
гонки Гран-при Испании, по итогам которой финн финишировал четвертым.
Я доволен работой машины в этот уик-энд, но разочарован
результатом. Условия на трассе были сложными, но все же лучше, чем вчера.
Я чувствовал, что машина быстра, но на быстром круге
допускал небольшие ошибки – при атаке поребрика, широко выходил из поворота и
так далее – круг получился не идеальным», - приводит слова Райкконена F1news.
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