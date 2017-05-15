Кербер возглавила рейтинг WTA, Кузнецова – 8-я, Шарапова – 211-я
Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала
обновленный рейтинг теннисисток.
Лучшая из россиянок - Светлана Кузнецова поднялась с
девятого места на восьмое. Кроме того, в первой сотне расположились Елена
Веснина (15-е место), Анастасия Павлюченкова (17), Дарья Касаткина (26),
Екатерина Макарова (43), Наталья Вихлянцева (74), Евгения Родина (79) и
Екатерина Александрова (87).
Мария Шарапова за прошлую неделю отыграла 47 позиций и
поднялась с 258-й строчки на 211-ю.
Стоит также отметить, что на первое место вышла немка
Анжелик Кербер, сместив Серену Уильямс, которая взяла паузу из-за беременности.
Рейтинг WTA
Версия от 15 мая
1 (2). Анжелик Кербер
(Германия) - 7035 очков
2 (1). Серена Уильямс (США) - 6110
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6010
4 (8). Симона Халеп (Румыния) - 5205
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) - 4480
6 (6). Йоханна Конта (Великобритания) - 4330
7 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4287
8 (9). Светлана Кузнецова (Россия) - 4260
9 (7). Агнешка Радваньска (Польша) - 4195
10 (11). Каролин Возняцки (Дания) - 3915...
...15 (14). Елена Веснина (Россия) - 2875
...17 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2590
...26 (27). Дарья Касаткина (Россия) - 1580
...43 (43). Екатерина Макарова (Россия) - 1190
...74 (78). Наталья Вихлянцева (Россия) - 804
...79 (76). Евгения Родина (Россия) - 783
...87 (88). Екатерина Александрова (Россия) - 687
...211 (258). Мария Шарапова (Россия) - 250