Россия – Латвия. Начало текстовой трансляции в 21:15 (мск)
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная
России сыграет с командой Латвии.
Встреча пройдет на льду «Ланксесс Арены» в Кельне и начнется
в 21:15 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Сборная России после пяти матчей с 14-ю очками занимает
второе место в группе А, отставая от США, которые сыграли на один матч больше,
на одно очко, а Латвия расположилась на четвертой строчке, имея в активе девять
баллов.
Напомним, в последний раз команды встречались в мае минувшего года в рамках группового этапа чемпионата мира, который проходил в России, тогда победу одержали подопечные Олега Знарка со счетом 4:0.
Матч
Место и дата
15 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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