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Россия – Латвия. Начало текстовой трансляции в 21:15 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Латвии.

Встреча пройдет на льду «Ланксесс Арены» в Кельне и начнется в 21:15 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Сборная России после пяти матчей с 14-ю очками занимает второе место в группе А, отставая от США, которые сыграли на один матч больше, на одно очко, а Латвия расположилась на четвертой строчке, имея в активе девять баллов.

Напомним, в последний раз команды встречались в мае минувшего года в рамках группового этапа чемпионата мира, который проходил в России, тогда победу одержали подопечные Олега Знарка со счетом 4:0.

Голосование: Кто будет главным соперником сборной России в борьбе за золото ЧМ-2017?

Матч

Россия - Латвия

Место и дата

15 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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