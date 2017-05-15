Россия – Латвия. Начало текстовой трансляции в 21:15 (мск)

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Латвии.

Встреча пройдет на льду «Ланксесс Арены» в Кельне и начнется в 21:15 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Сборная России после пяти матчей с 14-ю очками занимает второе место в группе А, отставая от США, которые сыграли на один матч больше, на одно очко, а Латвия расположилась на четвертой строчке, имея в активе девять баллов.

Напомним, в последний раз команды встречались в мае минувшего года в рамках группового этапа чемпионата мира, который проходил в России, тогда победу одержали подопечные Олега Знарка со счетом 4:0.