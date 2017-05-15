Хенрик Лундквист: Игра была равной, но мы все решили в большинстве

Голкипер сборной Швеции прокомментировал победу над командой Дании (4:2) в матче группового этапа чемпионата мира.

«Я чувствовал себя нормально, но не идеально. Здесь большая площадка, и я еще не адаптировался к ней. Мне нужно еще несколько дней и пара тренировок.

То, что мы много времени играли в меньшинстве, стало плюсом для меня. У меня была возможность посмотреть, как мы работаем в команде.

Это была хорошая победа, она была нам нужна. Какое-то время игра была равной, но мы все решили в большинстве», - приводит слова Лундквиста «Р-Спорт».