Хенрик Лундквист: Игра была равной, но мы все решили в большинстве
Голкипер сборной Швеции прокомментировал победу над командой
Дании (4:2) в матче группового этапа чемпионата мира.
«Я чувствовал себя нормально, но не идеально. Здесь большая
площадка, и я еще не адаптировался к ней. Мне нужно еще несколько дней и пара
тренировок.
То, что мы много времени играли в меньшинстве, стало плюсом
для меня. У меня была возможность посмотреть, как мы работаем в команде.
Это была хорошая победа, она была нам нужна. Какое-то время игра была равной, но мы все решили в большинстве», - приводит слова Лундквиста «Р-Спорт».
Матч
Дания - Швеция - 2:2 (0:0, 0:2, 2:0)
Голы:
Нюландер (Линдблом, Клингберг Й.), 35:20 (0:1). Нюландер (Бэкстрём), 39:06 (0:2). Мадсен (Элерс), 49:11 (1:2). Лауридсен М. (Регин, Элерс), 55:17 (2:2).
Место и дата
14 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция