Хет-трик Неймара, дубль Роналду, разгромы от «ПСЖ» и «Монако» и поражение «Ювентуса» в Риме. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.
Вчера состоялись заключительные матчи 28-го тура чемпионата России по футболу: «Томь» дома уступила «Тереку», «Уфа» вырвала победу у «Анжи», а «Ростов» взял верх в матче с «Рубином».
В Кельне и Париже продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею, так сборная США разгромила команду Словакии, забросив шесть шайб, Франция проиграла Чехии, Дания не смогла обыграть Швецию, а финны в овретайме обыграли Швейцарию.
Хет-трик Неймара помог «Барселоне» разгромить «Лас-Пальмас».
А дубль Криштиану Роналду принес победу «Реалу» в матче с «Севильей».
Футболисты «ПСЖ» забили пять безответных мячей в Сент-Этьене.
Монегаски забили на один мяч меньше в матче с «Лиллем» и приблизились к титулу чемпиона Франции.
«Ювентус» уступил «Роме» и упустил шанс досрочно стать чемпионом.
«Анахайм» обыграл «Нэшвилл» и сравнял счет серии финала Западной конференции.
«Голден Стэйт» одержал волевую победу над «Сан-Антонио» на старте финала Конференции.
Рафаэль Надаль победил Диминика Тима в финале турнира в Мадриде.
Анжелик Кербер возглавила рейтинг WTA, Светлана Кузнецова – 8-я, а Шарапова отыграла 47 позиций.
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Цитата дня: «Ну кто я в НХЛ? На меня там чихать хотели. Если Саня скажет», - Евгений Кузнецов, форвард «Вашингтона» и сборной России.
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