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Хет-трик Неймара, дубль Роналду, разгромы от «ПСЖ» и «Монако» и поражение «Ювентуса» в Риме. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.

Вчера состоялись заключительные матчи 28-го тура чемпионата России по футболу: «Томь» дома уступила «Тереку», «Уфа» вырвала победу у «Анжи», а «Ростов» взял верх в матче с «Рубином».

В Кельне и Париже продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею, так сборная США разгромила команду Словакии, забросив шесть шайб, Франция проиграла Чехии, Дания не смогла обыграть Швецию, а финны в овретайме обыграли Швейцарию.

Хет-трик Неймара помог «Барселоне» разгромить «Лас-Пальмас».

А дубль Криштиану Роналду принес  победу «Реалу» в матче с «Севильей».

Футболисты «ПСЖ» забили пять безответных мячей в Сент-Этьене. 

Монегаски забили на один мяч меньше в матче с «Лиллем» и приблизились к титулу чемпиона Франции.

«Ювентус» уступил «Роме» и упустил шанс досрочно стать чемпионом.

«Анахайм» обыграл «Нэшвилл» и сравнял счет серии финала Западной конференции.

«Голден Стэйт» одержал волевую победу над «Сан-Антонио» на старте финала Конференции.

Рафаэль Надаль победил Диминика Тима в финале турнира в Мадриде.

Анжелик Кербер возглавила рейтинг WTA, Светлана Кузнецова – 8-я, а Шарапова отыграла 47 позиций. 

Видео дня: «Держи удар»: «Чавес словно из концлагеря вышел на бой с Альваресом»

Цитата дня: «Ну кто я в НХЛ? На меня там чихать хотели. Если Саня скажет», - Евгений Кузнецов, форвард «Вашингтона» и сборной России.

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