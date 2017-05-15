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Хачанов опустился на 12 позиций в рейтинге ATP

Источник:  ATPКомментарии

Российский теннисист Карен Хачанов потерял 12 позиций в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Об этом сообщает официальный сайт спортивной организации.

Отметим, что Хачанов - лучший среди представителей РФ. Карен расположился на 54-й строчке.

В первой десятке рейтинга произошло несколько изменений. Триумфатор «Мастерса» в Мадриде Рафаэль Надаль из Испании поднялся с 5-й на 4-ю позицию, а его соперник по мадридскому финалу австриец Доминик Тим перебрался с 9-го на 7-е место.

Рейтинг ATP, версия от 15 мая:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 10360 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 6845,
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5605,
4 (5). Рафаэль Надаль (Испания) – 5195,
5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5035,
6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4180,
7 (9). Доминик Тим (Австрия) – 4035,
8 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3735,
9 (8). Кэй Нисикори (Япония) – 3470,
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3055…
54 (42). Карен Хачанов (Россия)  860…
64 (65). Даниил Медведев (Россия)  782…
81 (82). Андрей Кузнецов (Россия)  660…
83 (83). Михаил Южный (Россия)  624…
95 (94). Евгений Донской (Россия)  558.

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