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Надаль, победив на турнире в Мадриде, возглавил Чемпионскую гонку ATP

Источник:  ATPКомментарии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел на первое место в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, в минувшее воскресенье спортсмен стал победителем турнира серии «Мастерс» в Мадриде, обыграв в финале австрийца Доминика Тима, который в новой версии Гонки поднялся на одну позицию и стал третьим.

Отметим, что лучший из россиян в Гонке Даниил Медведев занимает 57-е место.

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 4735 очков,
2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 4045,
3 (4). Доминик Тим (Австрия) — 2085,
4 (5). Давид Гоффен (Бельгия) — 1640,
5 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 1600,
6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 1465,
7 (7). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 1335,
8 (8). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 1310,
9 (9). Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 1230,
10 (10). Джек Сок (США) — 1230...
57 (51). Даниил Медведев (Россия) — 355…
63 (58). Андрей Рублев (Россия) — 327…
67 (61). Евгений Донской (Россия) — 314…
77 (73). Карен Хачанов (Россия) — 290…
92 (104). Андрей Кузнецов (Россия) – 250.

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