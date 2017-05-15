Георгий Черданцев: Зря Каррера торопился на «Ювентус»
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оставил запись на своей странице в Twitter после интервью с главным тренером московского «Спартака» Массимо Каррерой.
«Зря Каррера торопился на «Ювентус», который решил стать чемпионом дома и отдать прямую путевку в ЛЧ «Роме», а не «Наполи», – написал Черданцев.
Зря Каррера торопился на Ювентус, который решил стать чемпионом дома и отдать прямую путёвку в ЛЧ Роме, а не Наполи. #ювентус #Каррера— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 14 мая 2017 г.
Накануне туринский клуб уступил «Роме» со счетом 1:3.
Матч
Голы
Лемина 21 (0:1). Де Росси 26 (1:1). Эль-Шаарави 56 (2:1). Наингголан 65 (3:1).
Состав
Рома: Щесны, Эмерсон, Рюдигер, Манолас, Фасио, Наингголан (Жуан, 79), Паредес, Салах (Тотти, 90), Де Росси, Эль-Шаарави, Перотти (Гренье, 69)
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Лихтштайнер (Алвес, 64), Бенатиа, Пьянич, Асамоа, Куадрадо (Маркизио, 78), Стураро (Дибала, 68), Лемина, Игуаин, Манджукич
Предупреждения:
Фасио, 47; Де Росси, 51; Паредес, 60 - Игуаин, 90; Бенатиа, 90
Судья:
Лука Банти (Италия)
Место и дата
14 мая 21:45, Стадио Олимпико, Текстовая трансляция