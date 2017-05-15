Наставник «Вегаса»: Было бы здорово подписать Дадонова, но я знаю, что за ним охотятся многие клубы НХЛ

Главный тренер «Вегаса» Жерар Галлан заявил, что хотел бы видеть в своей команде российского форварда Евгения Дадонова, отметив, что за игрока ведут борьбу и другие клубы НХЛ.

«Приедет ли в «Вегас» вместе с Вадимом Шипачевым и Евгений Дадонов, это не мой вопрос. Моя работа – тренировать, работа генерального менеджера – искать игроков. Конечно, было бы здорово подписать Дадонова, но я знаю, что за ним охотятся многие клубы НХЛ, так что посмотрим. Мы чрезвычайно рады уже тому, об этом говорил и Джордж Макфи, что подписали контракт с Вадимом Шипачевым», – цитирует специалиста агентство «Р-Спорт».

Напомним, клуб из Лас-Вегаса начнет выступать в НХЛ с сезона-2017/18.

5 мая «Вегас» подписал двухлетний контракт с форвардом Вадимом Шипачевым, последние четыре сезона игравшим за СКА (Санкт-Петербург). В тот же день генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи сообщил, что ведет переговоры с еще одним нападающим сборной России Дадоновым.