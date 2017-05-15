Андрей Ярмоленко: В среду мы отдадим все силы и умрем на футбольном поле за победу

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко дал комментарий после поражения от «Олимпика» (1:2) в день 90-летия клуба, а также поделился ожиданиями от матча с донецким «Шахтером» в финале Кубка Украины.

«Спасибо болельщикам за то, что они делают для нас, команда это ценит. Хочу извиниться за матч против «Олимпика» и в принципе за этот чемпионат, который мы провалили. Но у нас есть финал Кубка Украины, и я обещаю, что в среду мы отдадим все силы и умрем на футбольном поле за победу», – цитирует игрока Xsport со ссылкой на программу «Профутбол».

Напомним, финал Кубка Украины состоится 17 мая в Харькове.