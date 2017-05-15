Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Анахайм5 : 3Нэшвилл
Хоккей  Россия- : -Латвия
Хоккей  Канада- : -Норвегия
Футбол  Челси- : -Уотфорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» объявил о продлении контракта с Гуцалюком

Источник:  ВК «Зенит-Казань»Комментарии

Блокирующий казанского «Зенита» Александр Гуцалюк продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что новый контракт с 29-летним волейболистом рассчитан до конца сезона-2017/18.

Напомним, Гуцалюк является самым титулованным волейболистом в истории Лиги чемпионов – в сезоне-2016/17 спортсмен выиграл турнир уже в пятый раз. 

За четыре сезона в «Зените» игрок принял участие в 173 матчах, став вместе с клубом четырехкратным чемпионом России и по три раза победив в Кубке и Суперкубке страны.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Кобзарь продолжит карьеру в «Кузбассе»Связующий казанского «Зенита» Игорь Кобзарь в следующем сезоне будет защищать цвета кемеровского «Кузбасса». Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга. Рецепт созданияВолейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга. Рецепт созданияОбозреватель «Советского спорта» предлагает решить проблему волейбольного петербургского клуба простым способом – переездом другой команды.Кобзарь перейдет из «Зенита» в «Кузбасс»Связующий казанского «Зенита» Игорь Кобзарь в следующем сезоне будет выступать за кемеровский «Кузбасс», сообщает «БИЗНЕС Online».«Зенит» продлил контракт с МихайловымКазанский «Зенит» продлил контракт с диагональным Максимом Михайловым до конца сезона-2017/18.Александр Бутько: Надеюсь, что победы в ЛЧ и ЧР отметим с размахомОлимпийский чемпион Игр-2012 в Лондоне, связующий казанского «Зенита» Александр Бутько надеется, что команда из столицы Татарстана с размахом отметит свои победы в Лиге чемпионов и чемпионате России.Александр Волков: Хочу остаться в «Динамо»Олимпийский чемпион 2012 года блокирующий московского «Динамо» Александр Волков заявил, что в сезоне-2017/18 хотел бы продолжить выступать за столичный коллектив.Владимир Алекно: Мы выиграли чемпионат за счет небезразличия и командного духаГлавный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно рассказал, что помогло команде одержать победу в финале чемпионата России.Девятикратные! Казанский «Зенит» вновь не оставил никому шансов (видео)Девятикратные! Казанский «Зенит» вновь не оставил никому шансов (видео)Корреспондент «Советского спорта» засвидетельствовал девятое чемпионство казанского «Зенита».С рекордами и без сенсаций. Как завершился «Финал шести»С рекордами и без сенсаций. Как завершился «Финал шести»Казанский «Зенит» вновь стал чемпионом России, в четвертый раз подряд подтвердив статус сильнейшего клуба страны.Казанский «Зенит» разгромил московское «Динамо» и выиграл ЧРВолейболисты казанского «Зенита» в финальном матче чемпионата России уверенно обыграли московское «Динамо».В Петербурге будет новый «Зенит». Руководство клуба берется за третий вид спортаВ Петербурге будет новый «Зенит». Руководство клуба берется за третий вид спорта«Советский спорт» рассказывает, каким образом в Петербурге будет создана новая команда, и кто там будет играть.Возвращение Лоськова, агент Руни в отеле Моуринью и восстановление Мозякина. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости среды.Московское «Динамо» стало соперником «Зенита» по финалу ЧРВолейболисты московского «Динамо» уверенно победили новосибирский «Локомотив» в полуфинальном матче чемпионата России и вышли в финал.«Зенит», разгромив «Белогорье», сыграет в решающем матче «Финала шести»Волейболисты казанского «Зенита» в полуфинале «Финала шести» чемпионата России обыграли в Москве «Белогорье» со счётом 3:0.Дежавю. Финал Суперлиги проходит по сценарию КубкаДежавю. Финал Суперлиги проходит по сценарию КубкаВ понедельник прошли заключительные матчи группового этапа «Финала шести» Суперлиги, по итогам которых определились полуфиналистыРафаэль Хабибуллин: С плей-офф чемпионат России интереснее, чем с Финалом шестиГлавный тренер сургутского «Газпрома-Югры» Рафаэль Хабибуллин после поражения от казанского «Зенита» в матче Финала шести чемпионата Росии высказал мнение о структуре решающей стадии соревнований.Владимир Алекно: С «Газпром-Югрой» сыграли в эконом-режимеГлавный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно после победы над «Газпромом-Югрой» в матче Финала шести чемпионата России признался, что его команда действовал в экономичном режиме.«Зенит» разгромил «Газпром-Югру» и вышел в полуфинал ЧРВолейболисты казанского «Зенита» разгромили «Газпром-Югру» из Сургута в матче группового этапа Финала шести чемпионата России и пробились в полуфинал соревнований.Еще одна победа «Зенита»? В субботу стартует «Финал шести»Еще одна победа «Зенита»? В субботу стартует «Финал шести»«Советский спорт» рассказывает о главных нюансах мини-турнира.«Газпром» создаст в Петербурге волейбольный «Зенит»В сезоне-2017/18 в мужской Суперлиге может сыграть петербургский «Зенит».
Теннис
Надаль, победив на турнире в Мадриде, возглавил Чемпионскую гонку ATP
Теннис
Хачанов опустился на 12 позиций в рейтинге ATP
Теннис
Кербер возглавила рейтинг WTA, Кузнецова – 8-я, Шарапова – 211-я
Хоккей
«Анахайм» обыграл «Нэшвилл» и сравнял счет в серии
все новости
Зенит-Казань
Зенит-Казанькалендарьстатистика
Александр Гуцалюк
Александр Гуцалюквсе новости