«Зенит» объявил о продлении контракта с Гуцалюком

Блокирующий казанского «Зенита» Александр Гуцалюк продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что новый контракт с 29-летним волейболистом рассчитан до конца сезона-2017/18.

Напомним, Гуцалюк является самым титулованным волейболистом в истории Лиги чемпионов – в сезоне-2016/17 спортсмен выиграл турнир уже в пятый раз.

За четыре сезона в «Зените» игрок принял участие в 173 матчах, став вместе с клубом четырехкратным чемпионом России и по три раза победив в Кубке и Суперкубке страны.



