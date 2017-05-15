Александр Шмурнов: «Краснодар» наконец-то показал характер, от которого едва не отвыкли
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался о выездном матче «Краснодара» с «Уралом» в 28-м туре РФПЛ (1:1).
«Краснодар» наконец-то показал характер, от которого едва не отвыкли. Нужно биться, чтобы их чудесный стадион не остался без Европы», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.
"Краснодар" наконец-то показал характер, от которого едва не отвыкли. Нужно биться, чтобы их чудесный стадион не остался без Европы.— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 13 мая 2017 г.
В следующем туре команда Игоря Шалимова встретится 17 мая с «Зенитом».
Матч
Голы
Налдо 42 (1:0 - автогол). Классон 90 (1:1).
Состав
Урал: Арапов, Балажиц, Данцев, Табидзе (Новиков, 37), Димитров, Емельянов, Павленко (Фидлер, 57), Бикфалви, Кулаков, Ильин, Манучарян (Лунгу, 68)
Краснодар: Синицын, Налдо, Гранквист, Калешин (Рамирес, 76), Торбинский, Каборе, Классон, Перейра (Жоаозиньо, 61), Газинский, Жигулёв (Мамаев, 46), Вандерсон
Предупреждения:
нет - Перейра, 50; Налдо, 64; Гранквист, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
13 мая 12:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция