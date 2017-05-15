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Младенович поднялась на 4-е место в Чемпионской гонке WTA

Источник:  WTAКомментарии

Французская теннисистка Кристина Младенович, уступившая в финале турнира в Мадриде румынке Симоне Халеп, вышла на четвертое место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что лучшая из россиянок в Гонке Светлана Кузнецова занимает 7-е место, а Мария Шарапова по сравнению с прошлой неделей поднялась на 30 позиций и теперь занимает 94-ю строчку.

Добавим, что Серена Уильямс из США в новой версии Гонки не представлена, поскольку завершила выступления в текущем сезоне в связи с беременностью.

Чемпионская гонка WTA, версия от 15 мая:

1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) – 2317 очков,

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) – 2240,

3 (3). Йоханна Конта (Великобритания) – 2140,

4 (7). Кристина Младенович (Франция) – 2121,

5 (6). Элина Свитолина (Украина) – 1945,

6 (5). Винус Уильямс (США) – 1937,

7 (11). Светлана Кузнецова (Россия) – 1710,

8 (29). Симона Халеп (Румыния) – 1605,

9 (8). Елена Веснина (Россия) – 1468,

10 (9). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1437…

21 (19). Дарья Касаткина (Россия) – 822…

43 (39). Наталья Вихлянцева (Россия) – 537…

49 (45). Екатерина Макарова (Россия) – 493…

63 (57). Екатерина Александрова (Россия) – 399…

69 (67). Евгения Родина (Россия) – 370…

94 (124). Мария Шарапова (Россия) – 250...

100. Анна Блинкова (Россия) – 239.

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