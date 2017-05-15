Сергей Рыжиков: Можно двумя удачными играми закрыть этот неудачный сезон

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал поражение от «Ростова» в 28-м туре РФПЛ (2:4).

«У нас не очень-то получилось ликвидировать козыри «Ростова» – стандартные положения, контратаки. Из-за своих ошибок получили четыре гола. У нас есть еще два матча, и можно двумя удачными играми закрыть этот неудачный сезон.

В конце «Ростов» расслабился, а наши игроки продолжали гнуть свою линию и забили два мяча. Честь им и хвала. За одну-две недели не решаются те проблемы, которые у нас есть в игровом плане. «Ростов» – обученная команда, и они использовали наши ошибки», – сказал голкипер.