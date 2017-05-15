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Сергей Рыжиков: Можно двумя удачными играми закрыть этот неудачный сезон

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал поражение от «Ростова» в 28-м туре РФПЛ (2:4).

«У нас не очень-то получилось ликвидировать козыри «Ростова» – стандартные положения, контратаки. Из-за своих ошибок получили четыре гола. У нас есть еще два матча, и можно двумя удачными играми закрыть этот неудачный сезон.

В конце «Ростов» расслабился, а наши игроки продолжали гнуть свою линию и забили два мяча. Честь им и хвала. За одну-две недели не решаются те проблемы, которые у нас есть в игровом плане. «Ростов» – обученная команда, и они использовали наши ошибки», – сказал голкипер.

Матч

Ростов - Рубин - 4:2 (2:0)

Голы

Азмун 7 (1:0). Полоз 19 (2:0). Азмун 51 (3:0). Нобоа 73 (4:0). Мвила 75 (4:1). Канунников 87 (4:2).

Состав

Ростов: Медведев, Кудряшов, Навас, Ерохин, Киреев (Терентьев, 12), Нобоа, Калачёв, Гацкан, Мевля (Симич, 57), Полоз, Азмун (Бухаров, 63)

Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Санчес, Набиуллин, Ткачук, Мвила, Цакташ (Сонг, 77), Камболов, Канунников, Рочина (Ахметов, 87), Жемалетдинов (Жонатас, 56)

Предупреждения:

Кудряшов, 22 - Ахметов, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

14 мая 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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