Брусс и Клюев выступят на M-1 Challenge 77

19 мая на международном турнире M-1 Challenge 77 сразу два бойца из клуба Сочи Star: Алексей Брусс и Сергей Клюев проведут свои поединки в рейдже M-1 Challenge.

Чемпион города Сочи по боевому самбо и смешанным боевым единоборствам Алексей Брусс сразится против чемпиона Испании по MMA Даниэля Диаза , для которого этот поединок станет дебютным в профессиональной карьере. Их бой будет открывать программу турнира.

18-летний сочинский талант Сергей Клюев уже одержал две победы в профессиональных MMA, а также стал победителем первенства города Сочи по смешанным боевым единоборствам. Противостоять ему будет также молодой, талантливый и не знающий поражений украинский боец Сергей Волошин, чей дебютный бой на турнирах M-1 Challenge закончился победой техническим нокаутом над Виталием Чесноковым.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

(До 93 кг), Ронни Маркесом (Бразилия), 16-4 - Виктор Немков (Александр Невский ОЭМК), 24-6

(До 84 кг), Талех «Азербайджанский терминатор» Наджафзаде (Азербайджан), 5-1-1 - Артем Фролов (Легион и Кузня), 8-0



(До 84 кг), Мозес Мурриета (США), 4-0 - Андрей Селедцов (Сечь PRO), 6-3



(До 70,3 кг), Артур Лемос (Португалия), 8-2 - Раул Тутараули (Грузия), 8-3



(До 65,8 кг), Фелипе Рего (Бразилия), 10-3 - Виктор Колесник (Кузня), 9-2-1



(До 70,3 кг), Тилль Кинне (Германия), 5-1 - Павел Гордеев (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 6-0



(До 77,1 кг) Андрей Лежнев (Украина), 10-7 - Курбанали Абдусаламов (Fighting Eagle), 6-3



(До 70,3 кг), Сергей Фалей (Академия MMA, Республика Беларусь), 20-9 - Лом-Али Нальгиев (Республика Ингушетия), 12-5



(До 61,3 кг), Сергей Волошин (Украина), 3-0 - Сергей Клюев (Сочи Star), 2-0



(Свыше 93 кг), Франк Корц (Германия), 4-2 - Николай Савилов (Арта и Сечь PRO), 5-2



(До 70,3 кг), Даниэль Диаз (Испания) - Алексей Брусс (Сочи Star), 1-1

