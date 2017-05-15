Брусс и Клюев выступят на M-1 Challenge 77
19 мая на международном турнире M-1 Challenge 77 сразу два бойца из клуба Сочи Star: Алексей Брусс и Сергей Клюев проведут свои поединки в рейдже M-1 Challenge.
Чемпион города Сочи по боевому самбо и смешанным боевым единоборствам Алексей Брусс сразится против чемпиона Испании по MMA Даниэля Диаза , для которого этот поединок станет дебютным в профессиональной карьере. Их бой будет открывать программу турнира.
18-летний сочинский талант Сергей Клюев уже одержал две победы в профессиональных MMA, а также стал победителем первенства города Сочи по смешанным боевым единоборствам. Противостоять ему будет также молодой, талантливый и не знающий поражений украинский боец Сергей Волошин, чей дебютный бой на турнирах M-1 Challenge закончился победой техническим нокаутом над Виталием Чесноковым.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
(До 93 кг), Ронни Маркесом (Бразилия), 16-4 - Виктор Немков (Александр Невский ОЭМК), 24-6
(До
84 кг), Талех «Азербайджанский терминатор»
Наджафзаде (Азербайджан), 5-1-1 - Артем
Фролов (Легион и Кузня), 8-0
(До
84 кг), Мозес Мурриета (США), 4-0 - Андрей
Селедцов (Сечь PRO), 6-3
(До
70,3 кг), Артур Лемос (Португалия), 8-2 - Раул
Тутараули (Грузия), 8-3
(До
65,8 кг), Фелипе Рего (Бразилия), 10-3 - Виктор
Колесник (Кузня), 9-2-1
(До
70,3 кг), Тилль Кинне (Германия), 5-1 - Павел
Гордеев (Новый Поток, авторская школа
Шторм и клуб Боец), 6-0
(До
77,1 кг) Андрей Лежнев (Украина), 10-7 -
Курбанали Абдусаламов (Fighting Eagle), 6-3
(До
70,3 кг), Сергей Фалей (Академия MMA, Республика
Беларусь), 20-9 - Лом-Али Нальгиев (Республика
Ингушетия), 12-5
(До
61,3 кг), Сергей Волошин (Украина), 3-0 -
Сергей Клюев (Сочи Star), 2-0
(Свыше
93 кг), Франк Корц (Германия), 4-2 - Николай
Савилов (Арта и Сечь PRO), 5-2
(До
70,3 кг), Даниэль Диаз (Испания) - Алексей
Брусс (Сочи Star), 1-1