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Заболотный считает, что имеет все шансы заиграть в сборной России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный рассказал о своих планах на будущее, отметив, что его главная цель – попасть в сборную России.

Напомним, «Тосно» в текущем первенстве ФНЛ досрочно гарантировал себе второе место и выход в премьер-лигу, а Заболотный забил 15 голов в 31 матче.

«Каждый нападающий в России стремится играть за национальную команду, представлять флаг России на международных соревнованиях. Естественно, для меня это на 120% главная цель. Люди смотрят, люди видят, селекционеры присутствуют на играх всегда. Остальное дело только за мной. Играя в премьер-лиге, больше шансов в процентном соотношении, что смогу себя проявить. Уверен, что все будет отлично, и я не упущу свой шанс сыграть», – цитирует игрока агентство «Р-Спорт».

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