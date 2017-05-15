Заболотный считает, что имеет все шансы заиграть в сборной России

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный рассказал о своих планах на будущее, отметив, что его главная цель – попасть в сборную России.

Напомним, «Тосно» в текущем первенстве ФНЛ досрочно гарантировал себе второе место и выход в премьер-лигу, а Заболотный забил 15 голов в 31 матче.

«Каждый нападающий в России стремится играть за национальную команду, представлять флаг России на международных соревнованиях. Естественно, для меня это на 120% главная цель. Люди смотрят, люди видят, селекционеры присутствуют на играх всегда. Остальное дело только за мной. Играя в премьер-лиге, больше шансов в процентном соотношении, что смогу себя проявить. Уверен, что все будет отлично, и я не упущу свой шанс сыграть», – цитирует игрока агентство «Р-Спорт».